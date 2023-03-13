Не стало советника губернатора Самарской области

Скончалась советник губернатора Самарской области, почетный работник прокуратуры РФ Людмила Горожанина. Причины ее смерти не называются. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Людмила Горожанина служила в прокуратуре Самарской области с 1980 по 2006 год. Она занимала посты помощника, старшего помощника прокурора Промышленного района Куйбышева, затем помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Фото: Прокуратура Самарской области

После этого Людмила Горожанина продолжила службу в должности старшего помощника прокурора Куйбышева, прокурора, заместителя начальника, главы отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Она несколько раз поощрялась Генеральным прокурором России.

В 2010 – 2015 году Людмила Горожанина руководила правовым департаментом администрации Самары, затем была помощником члена Совета Федерации. Прокуратура Самарской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выражает глубокое соболезнование родным и близким умершей.

Георгий Портнов