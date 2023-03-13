Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не стало советника губернатора Самарской области

Скончалась советник губернатора Самарской области, почетный работник прокуратуры РФ Людмила Горожанина. Причины ее смерти не называются. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Людмила Горожанина служила в прокуратуре Самарской области с 1980 по 2006 год. Она занимала посты помощника, старшего помощника прокурора Промышленного района Куйбышева, затем помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Фото: Прокуратура Самарской области

После этого Людмила Горожанина продолжила службу в должности старшего помощника прокурора Куйбышева, прокурора, заместителя начальника, главы отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Она несколько раз поощрялась Генеральным прокурором России.

В 2010 – 2015 году Людмила Горожанина руководила правовым департаментом администрации Самары, затем была помощником члена Совета Федерации. Прокуратура Самарской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выражает глубокое соболезнование родным и близким умершей.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...