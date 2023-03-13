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Бешенство обнаружили у найденного в селе Алнаши трупа рыси

В Удмуртии жительница села Алнаши сообщила о трупе рыси, найденном между улицами Шихарева и Баженовой. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики, прибывшие на место специалисты отобрали патматериал для анализа. Лаборатория подтвердила наличие у рыси бешенства.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На месте, где лежал труп животного, проведена дезинфекция. Специалисты обошли население, проживающее вокруг территории предполагаемого эпизоотического очага, для выявления контактировавших с рысью людей и животных. Проводится вакцинация.

В селе Алнаши и деревне Дятлево установлен карантин по бешенству.

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