Бешенство обнаружили у найденного в селе Алнаши трупа рыси

В Удмуртии жительница села Алнаши сообщила о трупе рыси, найденном между улицами Шихарева и Баженовой. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики, прибывшие на место специалисты отобрали патматериал для анализа. Лаборатория подтвердила наличие у рыси бешенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На месте, где лежал труп животного, проведена дезинфекция. Специалисты обошли население, проживающее вокруг территории предполагаемого эпизоотического очага, для выявления контактировавших с рысью людей и животных. Проводится вакцинация.

В селе Алнаши и деревне Дятлево установлен карантин по бешенству.