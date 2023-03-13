В Кургане ограничат движение грузовиков с нагрузкой на ось более 5 тонн

С 10 апреля по 9 мая по дорогам Кургана будет запрещено движение большегрузов, нагрузка на любую из осей которых превышает 5 т. Постановление принято с целью сохранности автодорог в весенний период, отмечают в администрации города.

Ограничение не затронет пассажирские автобусы, грузовики, перевозящие продукты, топливо, удобрения, лекарства, почту, семена и дорожно-строительную технику. Запрет не коснется большегрузов, транспортирующих твердые и жидкие бытовые отходы и грузы, необходимые для ликвидации ЧС. Также под ограничения не попадет транспорт Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСО и МЧС.