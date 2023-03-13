В нижегородских селах построят 30 домов для работников местных предприятий

До конца 2023 года в 12 селах Нижегородской области планируют построить 30 домов для работников местных предприятий. На это направят 131 млн руб. из бюджета, в том числе 95 млн руб. федеральной субсидии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов.

Дома построят в Богородском, Большеболдинском, Городецком, Уренском, Тоншаевском, Варнавинском, Вачском, Сеченовском, Ветлужском, Спасском, Вознесенском районах и в Семеновском городском округе.

Жилье предоставят сотрудникам сельскохозяйственных и социальных предприятий по договорам найма с возможностью выкупа. После пяти лет работы в организации цена составит не более 10% от расчетной стоимости строительства жилья, после десяти лет – не более 1%.

С 2020 года в регионе по такой схеме построили 133 частных дома, четыре многоквартирных и один таунхаус. Жильем обеспечены 194 работника.

Анастасия Еремина