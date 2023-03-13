Жителя Апшеронска задержали за нападение с топором на пенсионерку

В Апшеронске задержали местного жителя, который напал с топором на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

О нападении заявила пострадавшая 86-летняя женщина. Она сообщила, что в ее дом ворвался неизвестный мужчина и напал на нее. Он угрожал топором и требовал 500 тыс. руб. Пенсионерка смогла выбежать из дома, после чего от соседей позвонила в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 57-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали на одной из улиц Апшеронского района. При личном досмотре у него изъяли топор, которым он угрожал женщине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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