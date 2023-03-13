Дожди и до +8°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В ночь на 14 марта в Удмуртии температура воздуха опустится до -5..-10°С, а днем прогреется до 0..-2°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, существенных осадков не предвидится, а ветер начнет стихать. При этом на дорогах ожидается гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С 15 марта начнет поступать теплый воздух с южных регионов, в результате чего температурный фон будет соответствовать климатическим нормам началу апреля. Так, в ночные часы столбик термометра окажется на уровне -1..-6°С, днем — +1..+6°С. Пройдет снег, переходящий в дождь, а порывы ветра достигнут 10-15 м/с.

16 марта температура воздуха окажется в пределах 0..-4°С, днем — +1..+6°С. Существенных осадков в этот день не ожидается, ветер ослабнет. 17 марта температура воздуха ночью составит -2..+2°С, днем — +3..+8°С. Пройдут дожди со снегом.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон немного понизится.