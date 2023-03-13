Двух экс-специалистов Госалкогольинспекции в Татарстане осудят за взяточничество

Двое бывших ведущих специалистов-экспертов контрольно-инспекционного отдела Зеленодольского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана предстанут перед судом. Их обвиняют в восьми эпизодах получения взяток и покушения на получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

Следствие полагает, что в прошлом году фигуранты дела выявляли в разных торговых точках в Зеленодольском районе нарушения, которые были связаны с несвоевременной фиксацией информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Затем они стали требовать от бизнесменов деньги, а взамен обещали на составлять протоколы за нарушения и не привлекать их к ответственности. Всего обвиняемый получили 117 тыс. руб. в виде взяток.

Вскоре один из бизнесменов обратился в полицию, и правоохранители пресекли деятельность обвиняемых. Вину оба не признали. Один из них находится под стражей, а другой — под домашним арестом.

"Ъ-Казань"