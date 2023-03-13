В самом крупном округе Краснодара за год ликвидировали 150 свалок

В Прикубанском округе Краснодара, который занимает более 470 кв. км, за год ликвидировали 150 свалок. В отношении собственников земельных участков составили более 100 протоколов об административном правонарушении, сообщает пресс-служба мэрии.

«Население — около 800 тыс. человек. Задач много. В первую очередь это санитарный порядок, озеленение и благоустройство. Хочу поблагодарить коллег из администрации города и наших депутатов за большую и активную совместную работу»,— отметил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

По его словам, в 2022 году в округе высадили более 6 тыс. деревьев и грейдировали около 55 км дорог. Кроме того, по 42 адресам были отремонтированы тротуары, внутриквартальные дороги, установлены бордюры и отсыпаны детские площадки. Также за год демонтировали 37 незаконных ларьков, 124 гаража и 125 рекламных и других временных конструкций.

На территории округа реализовали четыре проекта инициативного бюджетирования. Речь идет о строительстве сетей уличного освещения по улице Поливной (от ул. Березовой до ул. Колосистой) и по улице Колосистой (от ул. Поливной до ул. Рябиновой), а также о строительстве тротуаров на улицах Придорожная, Лучезарная и на участке от ул. Комарова до ул. Ратной Славы. В 2023 году в округе планируют реализовать еще 12 инициативных проектов.

Татьяна Ручкина

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