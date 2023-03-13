В волгоградский суд направлено дело о мошенничестве в сфере интимных услуг

В Волгогреде полиция завершила расследование в отношении жителя Ульяновской области, который, по версии следствия, занимался мошенничество в сфере интим-услуг. Об этом сообщает МВД РФ.

По данным следствия, мужчина создал сайт с объявлениями о предоставлении интимных услуг, в анкетах на котором публиковал фотографии из интернета и подписывал у ним вымышленные биографии.

При общении с клиентами мужчина имитировал женский голос и просил полную предоплату за услуги после чего скрывался. В сентябре прошлого года житель Волгограда перевел подозреваемому 40 тыс. руб. Деньги направлялись на электронные кошельки, а потом на карты, оформленные на подставных лиц.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество, он взят под стражу. Дело направлено в Центральный районный суд Волгограда.

Сергей Петунин