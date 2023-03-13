В Петербург открылось первое хранилище плазмы крови

На базе ГКУЗ «Городская станция переливания крови» в Пушкине открылась крупная морозильная камера для хранения компонентов донорской крови. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

«Городская станция переливания крови» является одним из крупнейших в РФ учреждений по заготовке донорской крови и её компонентов. Ежегодный объём заготовки учреждением донорской крови составляет более 22 тыс. литров в год, а число донаций крови и её компонентов достигает 35 тыс.»,— отметили в Комздраве.

На сегодня это единственное в Петербурге место хранения плазмы человеческой крови, где уже находится около 17 тонн этого материала. Общая стоимость установочных работ камеры и подготовки помещений составила 52 млн руб.

Как отметили в Смольном, это не первое хранилище плазмы в городе. Морозильная камера 2003 года выпуска выработала технический ресурс и нормативный срок эксплуатации, из-за чего и заменена.

Объем хранения камеры составляет 5500 литров, внутри поддерживается температура -40 градусов для сохранности плазмы. Сотрудники могут находиться там не более пяти минут подряд и не более получаса за рабочую смену.

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