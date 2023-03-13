Премиум-класс расширяет географию

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему премиальная недвижимость выходит за пределы Центрального округа столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

География новостроек премиум-класса все активней расширяется за пределы Садового кольца — исторической и традиционной локации сегмента. Уже в 2023 году из почти 55 проектов этого уровня на рынке новостроек столицы чуть больше 20 реализовывались в центре — то есть лишь 40% — посчитали эксперты компании Regions Development. Для сравнения: в 2017 году из 53 премиальных новостроек девелоперы возводили 26 в пределах Центрального округа, и 27 — за его границами. Представления клиентов и застройщиков о характеристиках премиальной жилой недвижимости значительно скорректировались.

Одна из причин расширения географии премиального сегмента — смена приоритетов клиентов и новые точки притяжения. Появление делового квартала «Москва-Сити», Ленинградского и Павелецкого деловых кластеров показали, что бизнес не обязательно вести именно в центре. Городские программы благоустройства уравняли разные районы по комфорту, чистоте и ухоженности. Все это в совокупности частично снизило привязанность к центру и отчасти перенастроило аудиторию сегмента на новые локации за пределами границ Центрального округа.

Другим стало и восприятие инфраструктуры новостроек. Если для клиентов премиальной недвижимости в 2000-х вопрос решался просто — нужно жить в центре, где есть все необходимое и лучшее. То новые идеалы — это вертикальные улицы и 15-минутные города, позволяющие жить в шаговой доступности от инфраструктуры. В связи с этим в «премиуме» стали создавать масштабные решения с собственными школами, детскими садами и коммерческими услугами. В исторической части города фактически не осталось таких площадок, где мог бы появиться люксовый квартал с богатой инфраструктурой. А за пределами центра столицы такие участки еще есть.