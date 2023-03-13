Мэрия планирует направить 125 млн рублей на поддержку малого бизнеса в 2023 году

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает направить в 2023 году 125,6 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщил и.о. директора департамента развития предпринимательства и инвестиций мэрии Вадим Власов.

Объем финансовой поддержки из муниципального бюджета составит 25 млн руб., еще 75 млн руб. планируется получить в качестве софинансирования из областной казны, доложил господин Власов на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике. На эти средства предпринимателям субсидируют затраты на создание, развитие или модернизацию производств и выделят гранты начинающим бизнесменам и самозанятым.

Остальные средства пойдут на обеспечение деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства» (12,6 млн руб.), финансирование семинаров для предпринимателей (1,6 млн руб.) и организацию ярмарок и фестивалей (11,3 млн руб.).

В 2022 году муниципальную поддержку на 54,1 млн руб. получили 315 предпринимателей и самозанятых. Финансирование муниципального бюджета составило 28,8 млн руб., областного – 39 млн руб.

Владимир Зубарев