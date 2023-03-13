В Набережных Челнах троих мужчин осудили за участие в экстремистской организации

В Набережных Челнах горсуд вынес приговор троим мужчинам, которых признали виновными в организации и участии в деятельности запрещенном в РФ международном религиозном объединении «Нурджулар». Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану. Речь идет о мужчинах 1982, 1993 и 1999 годов рождения.

Суд установил, что трое осужденных организовали в Набережных Челнах ячейку запрещенной в РФ религиозной организации в 2020-21 годах. Они привлекали туда новых участников и хранили литературы, а третий фигурант дела принимал активное участие в деятельности ячейки,, уточнили в СКР.

В итоге двоим мужчинам дали 2,5 колонии общего режима, еще одному — полтора года лишения свободы условно.

"Ъ-Казань"