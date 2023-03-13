Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, драгоценные камни каких оттенков станут лидерами коллекций 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gubelin.com Фото: gubelin.com

Про ювелирное шоу в Тусоне, прошедшее в феврале 2023 года, я в «Стиле» уже рассказывала, но давайте вспомним его снова. На профессиональном ресурсе National Jeweler я наткнулась на любопытный материал про пять цветов драгоценных камней, которые были в тренде в Тусоне. Интересен он потому, что крупные шоу, безусловно, влияют на индустрию. И если вчера в Тусоне было много камней, скажем, оранжевого цвета, то на следующий год их будет много в самых разных ювелирных коллекциях.

Как пишет автор материала Аманда Джизи, выставки в Тусоне обычно являются отличным индикатором того, какие драгоценные камни будут определять будущее на год или два вперед...

В 2023 году в лидеры вырвались пять цветов — маджента, фиолетовый, оранжевый, глубокий синевато-зеленый и изумрудно-зеленый. О камнях в цвете viva magenta, который Pantone объявил цветом года, я уже рассказывала.

Давайте посмотрим на остальные четыре цвета. Фиолетовый — это шпинель, аметист и не так знаменитый скаполит. За синевато-зеленый, прежде всего, отвечают турмалины, сапфиры и топазы. Оранжевый — сапфиры, спессартины и, конечно, на американской выставке — мексиканские огненные опалы, представленные во всем разнообразии и великолепии. Изумрудно-зеленый, кроме, очевидно, изумрудов представлен турмалинами и цаворитами. Что ж, ничего удивительного в этом топ-листе: зеленое и синее всегда пользуется популярностью, и все стараются отработать выбранный Pantone цвет. Чуть менее очевиден оранжевый — будет особенно интересно увидеть его в новых украшениях в ближайшем будущем.