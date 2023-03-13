Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, кому из русских купцов и для чего понадобилось оформлять свое жилье в китайском стиле.

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На Мясницкую улицу к дому 19 отправляемся сегодня. Часто его называют «чайной» или «китайской шкатулкой». Дом действительно напоминает то ли пагоду, то ли сказочный ларец. До революции принадлежал он чаеторговцу Сергею Перлову. Фамилия Перлов в этом случае, говорят, произошла от московских ловцов жемчуга. Pearl — жемчужина. Удивительно, но всего пару-тройку веков назад в Москве-реке водились осетры, белуги, стерлядь, заходил на нерест лосось. Ну а в Яузе вода была настолько чистой, что здесь добывали и жемчуг. Понимаю, звучит фантастически, тем не менее факт…

Итак, купцы Перловы, когда-то занимавшиеся жемчугом, в XIX веке стали чайными магнатами. В свое время Алексей Перлов рискнул в забайкальской Кяхте, открыв там контору по закупке чая и сахара у китайцев напрямую. Это позволило снизить цены розничной торговли. Плюс возил он товар не морем, а по суше. Такой чай был самым качественным. Считалось, что море убивает массу его полезных свойств. В общем, Перловы год от года процветали. И, наверное, главной их заслугой было превращение чая в символ традиционной бытовой культуры. В XIX веке напиток был намеренно противопоставлен водке. Хотя, конечно, бороться с беленькой чаем — все равно, что на слона с рогаткой.

Однако вернемся к дому. В 1896 году в Москве помимо коронационных торжеств ожидался визит посла и канцлера Китайской империи — человека богатого и влиятельного. Заполучить его в доме в качестве гостя да напоить чаем — что может быть выгоднее для бизнеса? И Сергей Перлов решает оформить свой дом в китайском стиле. Для этого пригласили архитектора Карла Гиппиуса, и фасад здания был полностью переделан. Кстати, многие материалы заказывали в Китае. Но вот беда… Китайский канцлер посетил дом, но не Сергея, а его старшего брата, который не переделывал свое жилище, а лишь украсил его китайскими фонариками. Конечно, младшему было обидно до слез. Зато городу осталась эта чудесная «шкатулка», в которой до сих пор торгуют чаем и сладкими угощениями.