Пермьстат: инвестиции в области культуры и спорта в крае выросли почти на 80%

В январе — декабре 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Прикамья было направлено 357,1 млрд руб., что на 1,2% больше показателя 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 281,2 млрд руб., или 102,2% к уровню аналогичного периода 2021 года (в сопоставимых ценах). По сравнению с 2021 годом на 79% выросли инвестиции в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 67% — в области здравоохранения и социальных услуг, на 28% выросли инвестиции в сфере недвижимости, на 25% — в сфере добычи полезных ископаемых.

При этом на 60,2% снизились инвестиции в административной деятельности, на 18,3% — на предприятиях обрабатывающих производств, на 12,5% — в области утилизации отходов.