«Ингосстрах» масштабно обновил свой внешний сайт — теперь оформить нужный полис, найти необходимую информацию и работать в личном кабинете стало проще, сообщает страховщик. Проект стартовал девять месяцев назад и затронул все основные разделы ресурса. Сайт стал удобнее для клиентов, которые используют мобильные браузеры. Сейчас дизайн напоминает структуру мобильного приложения, где всю необходимую информацию можно найти за три клика. Еще одно преимущество нового сайта — скорость. Новая версия загружается от 1 до 3 секунд. Также обновлены и калькуляторы по полисам каско, ВЗР, ОСАГО, имущества и страхования от несчастного случая.

Mercedes-Benz анонсировал обновленный кроссовер GLA, который покажут в 2023 году. Никакой официальной информации о модели нет. Судя по единственному опубликованному тизеру, рестайлинговый Mercedes-Benz GLA получит измененный рисунок оптики, новую решетку радиатора и переработанные бамперы.

Росбанк отражает крупную DDoS-атаку, следует из сообщения кредитной организации. Могут наблюдаться перебои в работе приложений, интернет-банка и сайта. Росбанк продлил работу офисов, чтобы клиенты могли подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.