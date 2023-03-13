В Петербурге нашли бизнесмена, застреленного в собственной квартире

Тело 54-летнего предпринимателя с простреленной головой нашли в квартире №43 на Приморском проспекте в Петербурге, пишет 78.ru.

В полицию обратилась его 37-летняя жена, которая не могла попасть в дом. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь и обнаружили труп. Они также изъяли два гладкоствольных ружья и газовый пистолет.

По данным «Фонтанки», в квартире нашли предсмертную записку. У мужчины скопилось долгов в общей сложности на 3 млн руб. В конце прошлого года он был признан банкротом, а в апреле этого года его имущество будет выставлено на торги.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте