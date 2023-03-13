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Пожарный автомобиль сбил 18-летнюю девушку в Воткинске

Сегодня, 13 марта, около 11:40 в Воткинске 37-летний водитель пожарного автомобиля сбил 18-летнюю девушку. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла около дома №152 по улице 1 Мая.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пожарный автомобиль двигался к месту возгорания с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Однако при движении задним ходом водитель сбил пешехода, после чего автомобиль перевернулся.

В результате дорожного происшествия девушка получила незначительные травмы.

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