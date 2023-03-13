«Башавтотранс» закупит десять туристических автобусов за 138 млн рублей

ГУП «Башавтотранс» на аукционе 3 апреля выберет поставщика десяти туристическихо автобусов большого класса, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 138 млн руб.

Автобусы с дизельным двигателем, не ранее 2023 года выпуска, оснащенные системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС необходимо доставить до 15 мая в уфимские филиалы «Башавтотранса» на Цветочной и Большой Гражданской улицах. Поставщик должен дать на каждую единицу транспорта гарантию на 18 месяцев или 150 тыс. км пробега.

Майя Иванова

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