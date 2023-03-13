Почти 600 дворов в Казани попадают зону возможного подтопления из-за паводка

В Казани 592 двора попадают под возможное подтопление в связи с паводком. Об этом заявил глава управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, передает пресс-служба мэрии.

По его словам, в 592 дворах проживают 1,6 тыс. жителей, в том числе 359 детей до 14 лет и 717 пенсионеров. В частности, речь идет о жителях поселков Царицыно, Карьер, Вознесение, Малые Клыки (здесь прокает река Нокса), поселков Новая Сосновка, Киндери, Кульсеитово (протекает Киндерка), Константиновка и Самосырово (протекает Вертлевка).

"Ъ-Казань"