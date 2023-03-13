Гурманские будни

«Ребекка» из Хамовников
Новый ресторан франко-израильской кухни Светланы Дробот (другие проекты — Tokyo Sushi, Ester) открылся в перспективных с точки зрения развития гастрономии Хамовниках, так как ресторанов там пока немного. Бистро находится на минус первом этаже нового ЖК по улице Ефремова. Вскоре из окон будет вид на пруд и сквер, но пока идет подготовка территории.
Модный и современный интерьер с бетонными стенами и обилием дерева больше скандинавский, чем французский или израильский, но такая эклектика в сочетании с местным меню делает «Ребекку» девушкой не только интересной, но и не похожей на других. Это формат московского городского современного кафе, где можно просто пообедать или даже что-то отпраздновать.
В «Ребекке» пекут свежий хлеб: правильный хрустящий багет и сдобный еврейский праздничный хлеб халу, который можно взять с собой. Витрина с хлебом — это первое, что вы видите при входе, она придает местной атмосфере уют и скрашивает строгость минималистичного интерьера.
Идея франко-израильской кухни родилась не случайно, ведь в Париже большая еврейская диаспора. «Ребекка» — это рассуждения на тему, каким могло бы быть кафе с такой кухней в Париже.
В меню вы не найдете прямых отсылок к известным израильским или французским блюдам — это новый взгляд на эти кухни от шеф-повара Григория Чунихина (Lin, Ester), который умеет и любит работать с продуктами, не утяжеляя их соусами.
На закуску подадут свежий багет с тхиной, чуть припущенные на сковородке мясистые лангустины предложат с томатами и пряным маслом, тонкие слайсы редиски — на подушке из соуса лабне с хреном и вкраплением анчоусов, краб подается с хрустящими, слегка обжаренными на сковороде цуккини и цедрой лимона, печень трески предложат с яйцами, маринованным луком и лабне. В закусках идеально соблюден вкусовой баланс сладкого, кислого, острого и соленого.
На горячее — телячьи щечки с запеченными кореньями, свеклой и морковкой, ростбиф в соусе демиглас, который подается с печеным баклажаном и луком сибулет, южная закуска из обжаренного артишока с белой фасолью и кейлом. Есть паста, которая немного выбивается из меню, но эти позиции появились по запросу постоянных гостей из числа жителей района.
На десерт: южные финики, фаршированные фундуком, и плоский пирог на тонком песочном тесте с пеканом и карамелью.
В довесок к меню — прекрасная коктейльная карта и чудесный коктейль Rebecсa в бокале на длинной тонкой ножке с амаро и южной розой.
Часть блюд подается на винтажной посуде, привезенной из Парижа — это авторский штрих в проектах Светланы Дробот.
Улица Ефремова, дом 10, корпус 1
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
«Кофемания» дозрела до ресторана
Сеть «Кофемания» объявила, что начинает новую главу в своей почти 20-летней истории и открывает не очередное сетевое заведение, а ресторан «Кофемания Chef`s». В день открытия проекта любители «Кофемании» устремились на Патрики, чтоб посмотреть и опробовать новую концепцию.
Ресторан расположился в новом доме в Спиридоньевском переулке. Классический интерьер с уклоном в ар-деко с темным деревом, современными деталями и искусством на стенах, нарядными столами с белыми скатертями и баром со стульями, где правильный свет расставляет интерьерные акценты еще более правильно и дает уют.
Бренд-шеф Алексей Петриченко
Сетевая «Кофемания» никогда не представляла своего шеф-повара, но в этом проекте он вышел из тени. За кухню отвечает бренд-шеф Алексей Петриченко, который более десяти лет разрабатывает концепцию меню «Кофемании». Новый проект — это элегантное гастрономичное меню, совсем другие продукты и подача, и даже сервис.
Меню небольшое, а жителей Патриков, конечно, в первую очередь интересуют завтраки. Несмотря на большое количество ресторанов вокруг, позавтракать вкусно можно далеко не в каждом. Завтраки в «Кофемании Chef`s» обязательно будут.
В меню — карпаччо из пагра с освежающей кислотностью, которую блюдо получает за счет сока юдзу, тертого яблока и кусочков грейпфрута, с винным желе и цедрой лайма. Заключительный важный штрих, призванный придать элегантность: блюдо украшено лепестками цветов календулы. Классический тартар здесь из мяса влажного созревания, его заправляют аджикой и подают с нежной домашней бурратой. При заказе лосося «Веллингтон» вам предложат выбрать специи на свой вкус перед тем, как блюдо отправится в духовку. На выбор: перец, тимьян, лен или лаванда.
Сеть «Кофемания» известна своими десертами: в Chef`s можно попробовать шоколадный ганаш с апельсиновым маслом и андалиманским перцем или панакоту из ряженки с вымоченной в бузинном ликере облепихой.
Спиридоньевский переулок, дом 17
Ежедневно, с 0:00 до 24:00