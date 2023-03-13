Гурманские будни

«Ребекка» из Хамовников

Новый ресторан франко-израильской кухни Светланы Дробот (другие проекты — Tokyo Sushi, Ester) открылся в перспективных с точки зрения развития гастрономии Хамовниках, так как ресторанов там пока немного. Бистро находится на минус первом этаже нового ЖК по улице Ефремова. Вскоре из окон будет вид на пруд и сквер, но пока идет подготовка территории.

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Модный и современный интерьер с бетонными стенами и обилием дерева больше скандинавский, чем французский или израильский, но такая эклектика в сочетании с местным меню делает «Ребекку» девушкой не только интересной, но и не похожей на других. Это формат московского городского современного кафе, где можно просто пообедать или даже что-то отпраздновать.

В «Ребекке» пекут свежий хлеб: правильный хрустящий багет и сдобный еврейский праздничный хлеб халу, который можно взять с собой. Витрина с хлебом — это первое, что вы видите при входе, она придает местной атмосфере уют и скрашивает строгость минималистичного интерьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хала Багет Следующая фотография 1 / 2 Хала Багет

Идея франко-израильской кухни родилась не случайно, ведь в Париже большая еврейская диаспора. «Ребекка» — это рассуждения на тему, каким могло бы быть кафе с такой кухней в Париже.

В меню вы не найдете прямых отсылок к известным израильским или французским блюдам — это новый взгляд на эти кухни от шеф-повара Григория Чунихина (Lin, Ester), который умеет и любит работать с продуктами, не утяжеляя их соусами.

На закуску подадут свежий багет с тхиной, чуть припущенные на сковородке мясистые лангустины предложат с томатами и пряным маслом, тонкие слайсы редиски — на подушке из соуса лабне с хреном и вкраплением анчоусов, краб подается с хрустящими, слегка обжаренными на сковороде цуккини и цедрой лимона, печень трески предложат с яйцами, маринованным луком и лабне. В закусках идеально соблюден вкусовой баланс сладкого, кислого, острого и соленого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анчоусы, редис, пряный сыр Сибас, кумкват Лангустины, грейпфрут Хумус из артишока, фисташки Романо, рокфор, семечки Томаты, лангустины, пряное масло Мидии, зеленый горошек, кейл Артишок, кейл, белая фасоль Цыпленок, сморчки, картофель Следующая фотография 1 / 9 Анчоусы, редис, пряный сыр Сибас, кумкват Лангустины, грейпфрут Хумус из артишока, фисташки Романо, рокфор, семечки Томаты, лангустины, пряное масло Мидии, зеленый горошек, кейл Артишок, кейл, белая фасоль Цыпленок, сморчки, картофель

На горячее — телячьи щечки с запеченными кореньями, свеклой и морковкой, ростбиф в соусе демиглас, который подается с печеным баклажаном и луком сибулет, южная закуска из обжаренного артишока с белой фасолью и кейлом. Есть паста, которая немного выбивается из меню, но эти позиции появились по запросу постоянных гостей из числа жителей района.

На десерт: южные финики, фаршированные фундуком, и плоский пирог на тонком песочном тесте с пеканом и карамелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коктейль Rebecca Коктейль Florence Коктейль Rine Следующая фотография 1 / 3 Коктейль Rebecca Коктейль Florence Коктейль Rine

В довесок к меню — прекрасная коктейльная карта и чудесный коктейль Rebecсa в бокале на длинной тонкой ножке с амаро и южной розой.

Часть блюд подается на винтажной посуде, привезенной из Парижа — это авторский штрих в проектах Светланы Дробот.

Улица Ефремова, дом 10, корпус 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

«Кофемания» дозрела до ресторана

Сеть «Кофемания» объявила, что начинает новую главу в своей почти 20-летней истории и открывает не очередное сетевое заведение, а ресторан «Кофемания Chef`s». В день открытия проекта любители «Кофемании» устремились на Патрики, чтоб посмотреть и опробовать новую концепцию.

Ресторан расположился в новом доме в Спиридоньевском переулке. Классический интерьер с уклоном в ар-деко с темным деревом, современными деталями и искусством на стенах, нарядными столами с белыми скатертями и баром со стульями, где правильный свет расставляет интерьерные акценты еще более правильно и дает уют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бренд-шеф Алексей Петриченко

Бренд-шеф Алексей Петриченко



Сетевая «Кофемания» никогда не представляла своего шеф-повара, но в этом проекте он вышел из тени. За кухню отвечает бренд-шеф Алексей Петриченко, который более десяти лет разрабатывает концепцию меню «Кофемании». Новый проект — это элегантное гастрономичное меню, совсем другие продукты и подача, и даже сервис.

Меню небольшое, а жителей Патриков, конечно, в первую очередь интересуют завтраки. Несмотря на большое количество ресторанов вокруг, позавтракать вкусно можно далеко не в каждом. Завтраки в «Кофемании Chef`s» обязательно будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо из кефали с винным желе Тартар из сладкой креветки с соусом апельсин-кимчи Ризотто драй эйдж с тартаром из говядины Папарделли с соусом из грецких орехов и мини-бураттой Веллингтон с лососем Камчатский краб с картофельным пюре и соусом чаудер Паккери с морепродуктами Курица свободного выгула с кашей из злаков Овощи под голландским соусом Большой зеленый салат Паста с икрой морского ежа Тост с авокадо и яйцом Следующая фотография 1 / 12 Карпаччо из кефали с винным желе Тартар из сладкой креветки с соусом апельсин-кимчи Ризотто драй эйдж с тартаром из говядины Папарделли с соусом из грецких орехов и мини-бураттой Веллингтон с лососем Камчатский краб с картофельным пюре и соусом чаудер Паккери с морепродуктами Курица свободного выгула с кашей из злаков Овощи под голландским соусом Большой зеленый салат Паста с икрой морского ежа Тост с авокадо и яйцом

В меню — карпаччо из пагра с освежающей кислотностью, которую блюдо получает за счет сока юдзу, тертого яблока и кусочков грейпфрута, с винным желе и цедрой лайма. Заключительный важный штрих, призванный придать элегантность: блюдо украшено лепестками цветов календулы. Классический тартар здесь из мяса влажного созревания, его заправляют аджикой и подают с нежной домашней бурратой. При заказе лосося «Веллингтон» вам предложат выбрать специи на свой вкус перед тем, как блюдо отправится в духовку. На выбор: перец, тимьян, лен или лаванда.

Сеть «Кофемания» известна своими десертами: в Chef`s можно попробовать шоколадный ганаш с апельсиновым маслом и андалиманским перцем или панакоту из ряженки с вымоченной в бузинном ликере облепихой.

Спиридоньевский переулок, дом 17 Ежедневно, с 0:00 до 24:00

Ольга Карпова