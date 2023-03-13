Верховный суд Удмуртии не изменил приговор суда четырем организаторам казино в Глазове

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор четырем жителям республики, которых ранее признали виновными в организации и проведении азартных игр, а также в отмывании денег (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ч. 1 ст. 174 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, обвиняемые по предварительному сговору незаконно организовали и проводили азартные игры в законспирированном заведении на территории Глазова. При этом они использовали специальное оборудование.

Суд назначил виновным наказание от 10 месяцев до 3 лет лишения свободы условно.