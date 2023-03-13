Завод АИТ погасил долги перед налоговой службой

Саратовский завод автономных источников тока (ЗАИТ) погасил задолженность перед налоговой службой по текущим обязательствам в размере 107 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ФНС России, в счет погашения долгов перед налоговой службой направлено 273 млн руб.

В налоговой службе уточнили уточнили, что в связи с полным исполнением обязательств по уплате налоговых платежей отменены меры принудительного взыскания, что позволяет восстановить производственную деятельность.

ООО «Завод автономных источников тока» признано банкротом в декабре 2022 года, в отношении него введена процедура наблюдения.

Сергей Петунин