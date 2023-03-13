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Арест участнику украинского батальона «Айдар» Денису Мурыге продлен до 26 июня

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста участнику украинского батальона «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денису Мурыге (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Юг» из зала суда.

Впервые мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Денису Мурыге 16 июля 2022 года. Согласно решению Южного окружного военного суда, арест продлен до 26 июня 2023 года.

Дениса Мурыгу обвиняют в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ). По версии следствия, он вступил в «Айдар» в 2015 году, обучился военному делу, получил оружие и выполнял обязанности по охране лагеря батальона.

Кристина Федичкина

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