В нацпарке «Зюраткуль» создадут тропу для людей с ограниченными возможностями

В национальном парке «Зюраткуль» планируют создать тропу ощущений «Урман», которая будет доступна людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Заявка на разработку проекта прошла первый этап отбора конкурса студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщают в правительстве Челябинской области.

Тропа ощущений, по замыслу авторов, объединит в себе составляющие экологии, искусства, истории и культуры России. В ходе разработки проекта участники проведут историко-этнографическое исследование региона и изучат опыт парков по организации работы с инвалидами. На основе рекомендаций создадут эскизы объектов тропы, сформируют их характеристики и инструкции по изготовлению. В число объектов могут войти, в частности, зоны медитации и тишины, ксилофоны из стволов деревьев и гнезда.