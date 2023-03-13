Размер потребительского кредита в Удмуртии сократился до 211 тысяч рублей в январе

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии сократился на 0,9% в январе и составил 211,5 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 25 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике среднего размера потребкредитов.

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В целом по России в январе средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 254,8 тыс. руб. За месяц сокращение составило 3,8%. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита вырос на 15%.

«После роста в последний месяц прошлого года, средний чек потребительского кредита в январе несколько снизился. При этом в течение года динамика данного показателя не отличалась стабильностью. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства как количественно, так и в объемах»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.