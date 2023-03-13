Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Размер потребительского кредита в Удмуртии сократился до 211 тысяч рублей в январе

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии сократился на 0,9% в январе и составил 211,5 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 25 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике среднего размера потребкредитов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России в январе средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 254,8 тыс. руб. За месяц сокращение составило 3,8%. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита вырос на 15%.

«После роста в последний месяц прошлого года, средний чек потребительского кредита в январе несколько снизился. При этом в течение года динамика данного показателя не отличалась стабильностью. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства как количественно, так и в объемах»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...