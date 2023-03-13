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Полиция изъяла 32 свертка с наркотиками у 50-летней нижегородки

Полицейские задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода 50-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

При досмотре у ранее судимой женщины нашли 32 свертка с веществом, оказавшимся по результатам экспертизы мефедроном общей массой 9,8 г. В ее квартире оперативники обнаружили весы и пакетики для фасовки, а также пластиковую банку с неизвестным веществом и сотовые телефоны.

Подозреваемая арестована, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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