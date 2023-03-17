Кинофильмы можно будет передавать по радио

Идея, высказанная в заголовке, кажется невероятной. Тем не менее в настоящее время несложно представить преобразование электроволновых импульсов в изображения. Подобным образом на электроволновые импульсы могут быть наложены речь, музыка, голоса, звуки оркестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Фрэнсис Дженкинс

Фото: Corbis / Getty Images Чарльз Фрэнсис Дженкинс

Фото: Corbis / Getty Images

В лаборатории Чарльза Фрэнсиса Дженкинса в Вашингтоне, округ Колумбия, можно увидеть передачу изображений по беспроводной связи. В лаборатории проводятся эксперименты, которые, в чем мистер Дженкинс глубоко убежден, должны привести к тому, что можно будет транслировать кино на расстоянии — так же, как сейчас по радио транслируются концерты.

Аппарат, с которого будет вестись передача, будет состоять из обычного беспроводного передатчика, пары призматических колец и светочувствительных селеновых ячеек. Функция призматических колец состоит в том, чтобы передавать световое пятно с изображения, которое нужно транслировать, на светочувствительные ячейки. За счет того, что одному обороту первого призматического кольца соответствует сто оборотов второго призматического кольца, движущимся пятном света будет за определенное время покрыта вся картина. Затем селеновая ячейка преобразует полученные сигналы в волны разной частоты (в зависимости от света и теней на изображении). Далее сигналы могут быть переданы как по проводной, так и по беспроводной связи.

Аппарат, принимающий сигнал, также имеет в своем составе призматические кольца, синхронизированные с кольцами передающего аппарата, а также простейший световой клапан — лампу, в которой находится бисульфид углерода, окруженный гелием. Полученные лампой сигналы преобразуются в изображения.

Мистер Дженкинс предвидит трансляцию движущихся изображений или прямо с места события, или с единственного экземпляра фильма. Если сейчас мы можем слушать по радио концерт или оперу, почему не может возникнуть новая услуга, благодаря которой мы сможем смотреть оперу или спектакль? Вместо того чтобы вечером идти в кинотеатр, мы сможем включить приемник у себя дома.

Идея революционная, но она может быть воплощена в жизнь.

Статья С. Клоуди «Движущиеся изображения по радио» была опубликована в ноябрьском номере журнала Scientific American за 1922 год.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев