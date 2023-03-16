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Превратить рис в низкоуглеродистый пластик

Новые технологии дарят надежду жителям городка Намиэ в провинции Фукусима

Прошло десять лет с тех пор, как по АЭС в Фукусиме ударило цунами. Радиационным загрязнением охвачена значительная часть провинции, и это надолго. Но Дзинити Абэ уже может позволить себе улыбаться, глядя, как обрабатываются его рисовые поля: несмотря на радиацию, он возобновляет производство риса.

Дело в том, что Абэ знает: и его рис, и рис, который вырастят другие члены кооператива, куда он входит, уже имеет надежного постоянного покупателя. И городок Намиэ, который никак не оправится от катастрофы на АЭС, будет жить, потому что в нем теперь есть завод и на этом заводе непригодный для пищи рис перерабатывается в низкоуглеродистый пластик.

Этот завод появился в ноябре прошлого года — его открыла токийская компания Biomass Resin. Из риса делают гранулы, а из них — одноразовые столовые приборы, контейнеры для еды, упаковки для почты и даже сувениры: их продают в аэропортах Японии.

Дзинити Абэ недавно исполнилось 85 лет, он фермер в тринадцатом поколении. «Наша земля не выживет, если рис не будет продаваться,— говорит он.— Мы пытались продавать его на корм животным, но даже в этом случае нельзя было говорить, что это фукусимский рис. Завод в Намиэ — большая надежда для нас!»

АЭС «Фукусима» находится всего в 4 км от Намиэ, ее трубы хорошо видны с полей Абэ. И его сын, и его внук работали на станции. Жители Намиэ покинули город 12 марта 2011 года, им не было позволено взять с собой ничего.

До 2017 года на земли, где предки Абэ выращивали рис, вообще нельзя было вернуться. И сейчас еще 80% сельскохозяйственных площадей остаются непригодными для земледелия: слишком высок уровень радиации, оставленный ушедшей радиоактивной водой с АЭС.

Японские чиновники пытались вдохнуть жизнь в отравленный городок: в нем открылись восемь предприятий, среди которых — завод железобетонных конструкций, садки под аквакультуры, переработка использованных аккумуляторов для электромобилей и другие, помельче. Всего на них занято 200 человек — это немного даже для нынешнего двухтысячного населения Намиэ, уменьшившегося в десять раз в сравнении с временем до аварии на АЭС.

Вид города Намие. Префектура Фукусима, Япония, 28 февраля 2023 год

Вид города Намие. Префектура Фукусима, Япония, 28 февраля 2023 год

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Вид города Намие. Префектура Фукусима, Япония, 28 февраля 2023 год

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Biomass Resin — новейшее производство, корпуса фабрики выстроены на земле, некогда предназначавшейся для очередного энергоблока АЭС «Фукусима». На фабрике рис нагревают, смешивают со специальным пластиком и затем формируют те самые гранулы — они на 50–70% состоят из риса. К сожалению, этот пластик — не биоразлагаемый, но по крайней мере он позволяет вдвое сократить использование нефтепродуктов. Одно это улучшает экологию планеты, но не надо забывать и о том, что рис, пока растет, поглощает углекислый газ.

В радиационном отношении рис с фукусимских полей безопасен, но потребителю этого не объяснишь. С одной стороны, обидно; с другой — пластиковое дело расширяется, требует все больше и больше риса, и вот уже потомки Абэ собираются присоединиться к нему и продолжать древнюю фермерскую традицию.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова

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