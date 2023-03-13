Громкие звуки над Воронежем были связаны с полетами военной авиации

В правительстве Воронежской области сообщили о причине громких звуков, которые были слышны в нескольких районах Воронежа в районе 12 часов. Они были связаны с работой военной авиации, «периодически переходящей на гиперзвук при выполнении плановых задач».

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Никаких нештатных ситуаций в городе не зафиксировано, а «обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной», заверили в облправительстве.

В главном управлении МЧС по региону также отметили, что вызовов «по линии пожарно-спасательных подразделений» не было. В мэрии Воронежа добавили, что «на общегородской инфраструктуре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано».

Сергей Калашников

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