Дисквалифицированный директор фирмы в Уфе обвиняется в мошенничестве

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении дисквалифицированного директора компании в Уфе. Он обвиняется в мошенничестве (ч.ч. 1, 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 39-летнем Артуре Ахметьянове, он является руководителем и владельцем ООО «Вента».

По материалам дела, с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года подсудимый был учредителем компании, которая фактически не работала. При этом он был дисквалифицирован как руководитель на год по решению суда. Несмотря на это, предприниматель обращался в магазины города для покупки различных товаров, направляя с электронной почты своей компании карты партнера с указанием наименования и реквизитов фирмы, а также заявки на покупку товара. Затем он отправлял фальшивые квитанции об оплате и получал товары. Ущерб от его действий составил около 1,3 млн руб.

Майя Иванова

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