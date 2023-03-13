В Белгородэнерго состоялась первая региональная Коллегия

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» состоялась первая региональная Коллегия, посвященная подведению итогов деятельности за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023-й. Участниками мероприятия стали руководители исполнительного аппарата и 22 районов электрических сетей. В режиме ВКС к работе присоединились более 120 человек.

Фото: Белгородэнерго

Открыл Коллегию заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, куратор «Белгородэнерго» Константин Михайленко. В своем выступлении он подчеркнул, что филиалом были достигнуты все целевые показатели и поблагодарил коллектив за работу.

«В 2022 году «Белгородэнерго» удалось добиться серьезных результатов во многих направлениях деятельности. В частности, по показателю продвижения и развития дополнительных услуг и сервисов филиал является одним из лидеров в контуре «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Думаю, что высокий потенциал белгородских энергетиков позволит не только достичь всех поставленных целей в текущем году, но и улучшить плановые показатели», – отметил Константин Михайленко.

Фото: Белгородэнерго

В продолжение и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Антон Герасимов отметил, что наряду с оперативным реагированием на возникающие угрозы, белгородские энергетики не допустили длительных отключений электроснабжения и внесли большой вклад в развитие экономики региона.

Так, в сетевой комплекс инвестировано 3,1 млрд рублей, введено в эксплуатацию 115,6 МВА трансформаторной мощности и 451 км линий электропередачи. Системы распределенной автоматизации сети внедрены еще в пяти районах области.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения, где присутствовал Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев, оценивший на «отлично» работу коллектива «Белгородэнерго». Благодарственное письмо «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие энергетического комплекса Белгородской области» министр вручил руководителю филиала Антону Герасимову. Почетные грамоты «Белгородэнерго» за достижение высоких показателей деятельности по итогам 2022 года и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса получили начальникам Краснояружского, Валуйского, Волоконовского и Белгородского РЭС.

«Это, действительно, хорошая оценка всего коллектива: каждого работника, каждого специалиста. У нас непростая работа в очень непростое время, но энергосистема не подвела. Разрешите поблагодарить всех за труд и командную работу», - отметил Антон Герасимов.