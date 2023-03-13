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Папа римский в честь 10-летия избрания на святой престол записал Popecast

Папа римский Франциск записал первый подкаст — Popecast. Он был опубликован сегодня, 13 марта, на портале Vatican news в честь десятилетия избрания папы на святой престол.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

В подкасте глава католической церкви говорит, что больше всего его ранят войны. «Я думал, что Сирия была чем-то особенным, а потом появились другие — Йемен, трагедия народа рохинджа в Мьянме. За мировой войной стоит оружейная промышленность, и это дьявольская вещь»,— сказал папа римский.

«Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание,— войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, не важно, кто именно. Они не возвращаются»,— заявил понтифик. В финале подкаста папа римский пожелал мира и человеческого братства: «Надо не забывать плакать, сострадать, но и не забывать улыбаться».

Кардиналу Хорхе Марио Бергольо 76 лет. Он был избран 266-м папой римским в пятом туре голосования на конклаве в Сикстинской капелле 12–13 марта 2013 года. В первый раз в истории Римско-католической церкви папой стал не европеец и иезуит.

Папа римский принял новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium, согласно которой папа, епископы и священнослужители в целом не единственные проповедники в церкви. Эта реформа позволила руководить структурами Римской курии мирянам, в том числе женщинам. Кроме того, папа Франциск расформировал руководство Мальтийского ордена.

В конце марта 2020 года папа римский отслужил молебен об окончании пандемии коронавируса: понтифик отслужил его в одиночестве на пустой площади Святого Петра под дождем.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Папа римский Франциск и его свершения

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Официально папа римский Франциск вступил на Святой престол 19 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат

Официально папа римский Франциск вступил на Святой престол 19 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Le nouvel Observateur (Париж, Франция): «Его выбрали вопреки всем прогнозам. И даже те, кому он очень дорог, даже не думали, что его избрание возможно. Хорхе Марио Бергольо, спустя всего пять туров выборов, был избран новым папой, 266-м наследником Петра. Первый неевропеец за последние 12 веков. Первый представитель Нового Света. Первый из Аргентины. Первый, кто будет носить имя Франциска. А также первый иезуит. Достаточно оснований, чтобы отныне и впредь он был особенным папой римским»

Le nouvel Observateur (Париж, Франция): «Его выбрали вопреки всем прогнозам. И даже те, кому он очень дорог, даже не думали, что его избрание возможно. Хорхе Марио Бергольо, спустя всего пять туров выборов, был избран новым папой, 266-м наследником Петра. Первый неевропеец за последние 12 веков. Первый представитель Нового Света. Первый из Аргентины. Первый, кто будет носить имя Франциска. А также первый иезуит. Достаточно оснований, чтобы отныне и впредь он был особенным папой римским»

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска и почетного папы Бенедикта XVI

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск о церковных порядках: «В нашей пуританской области есть священники, которые не крестят детей матерей-одиночек, потому что они не были зачаты в священных узах брака… Сегодняшние лицемеры — те, кто обожествляет церковь. Те, кто отделяет людей от Бога через спасение. И эта бедная девочка (девушка), которая вместо того чтобы вернуть дитя Всевышнему, имела отвагу подарить его миру, должна скитаться от одного прихода к другому, чтобы его крестить!»

Папа Франциск о церковных порядках: «В нашей пуританской области есть священники, которые не крестят детей матерей-одиночек, потому что они не были зачаты в священных узах брака… Сегодняшние лицемеры — те, кто обожествляет церковь. Те, кто отделяет людей от Бога через спасение. И эта бедная девочка (девушка), которая вместо того чтобы вернуть дитя Всевышнему, имела отвагу подарить его миру, должна скитаться от одного прихода к другому, чтобы его крестить!»

Фото: AP / Gregorio Borgia

За 10 лет Франциск посетил около 60 стран. Пересекая границы, он использует обычный аргентинский паспорт. В общей сложности он проехал более 410 тыс. км

За 10 лет Франциск посетил около 60 стран. Пересекая границы, он использует обычный аргентинский паспорт. В общей сложности он проехал более 410 тыс. км

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Свою первую мессу в воскресенье папа отслужил не в соборе Святого Петра, а в небольшой приходской церкви Ватикана

Свою первую мессу в воскресенье папа отслужил не в соборе Святого Петра, а в небольшой приходской церкви Ватикана

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Кроме футбола папа римский любит танго. До того как занять Святой престол, он часто приходил в одно из уличных кафе туристического района Бока, заказывал чай мате или сидр и наблюдал за танцующими аргентинское танго парами

Кроме футбола папа римский любит танго. До того как занять Святой престол, он часто приходил в одно из уличных кафе туристического района Бока, заказывал чай мате или сидр и наблюдал за танцующими аргентинское танго парами

Фото: AP / Gregorio Borgia

По-настоящему удивил всех папа римский Франциск, когда завел аккаунт в Twitter и опубликовал там электронное обращение к пастве

По-настоящему удивил всех папа римский Франциск, когда завел аккаунт в Twitter и опубликовал там электронное обращение к пастве

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года—2013» по версии журнала Time. Он удостоился такого звания за то, что пытался поменять то, что не менялось веками

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года—2013» по версии журнала Time. Он удостоился такого звания за то, что пытался поменять то, что не менялось веками

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Spiegel (Гамбург, Германия): «Бергольо считается немногословным и не любящим контактов с прессой человеком. Его немногочисленные высказывания, однако, имеют большой вес у него на родине. Он дистанцируется от политики и твердо клеймит негативные явления — коррупцию, бедность, несправедливость. В течение последних недель перед голосованием Бергольо не воспринимался как фаворит»

Spiegel (Гамбург, Германия): «Бергольо считается немногословным и не любящим контактов с прессой человеком. Его немногочисленные высказывания, однако, имеют большой вес у него на родине. Он дистанцируется от политики и твердо клеймит негативные явления — коррупцию, бедность, несправедливость. В течение последних недель перед голосованием Бергольо не воспринимался как фаворит»

Фото: Reuters / Stringer

The Times (Лондон, Великобритания): «Избрание папы Бергольо поразило, но оно также укрепило мнение, что выборы пап — это в первую очередь политическая борьба между конкурирующими фракциями: за или против Римской курии, за или против итальянца. Несомненно, и в этот раз были определенные маневры, однако кардиналы отвергли наиболее очевидных кандидатов и подошли к выбору даже более творчески, чем тогда, когда на престоле святого Петра оказался Кароль Войтыла»

The Times (Лондон, Великобритания): «Избрание папы Бергольо поразило, но оно также укрепило мнение, что выборы пап — это в первую очередь политическая борьба между конкурирующими фракциями: за или против Римской курии, за или против итальянца. Несомненно, и в этот раз были определенные маневры, однако кардиналы отвергли наиболее очевидных кандидатов и подошли к выбору даже более творчески, чем тогда, когда на престоле святого Петра оказался Кароль Войтыла»

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа римский Франциск дал обещание не осуждать священников за их нетрадиционную ориентацию, сообщает Corriere della Sera. «Если человек — гей, находится в поисках бога и его намерения чисты... Кто я такой, чтобы судить его?» — отметил папа римский в ходе пресс-конференции, организованной Ватиканом после его возвращения из Бразилии. Он добавил, что следует простить священников-гомосексуалов, а их грехи — отпустить. Однако священнослужитель напомнил, что катехизис католической церкви осуждает однополые связи

Папа римский Франциск дал обещание не осуждать священников за их нетрадиционную ориентацию, сообщает Corriere della Sera. «Если человек — гей, находится в поисках бога и его намерения чисты... Кто я такой, чтобы судить его?» — отметил папа римский в ходе пресс-конференции, организованной Ватиканом после его возвращения из Бразилии. Он добавил, что следует простить священников-гомосексуалов, а их грехи — отпустить. Однако священнослужитель напомнил, что катехизис католической церкви осуждает однополые связи

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск предпочитает Апостольскому дворцу, который на протяжении столетий отстраивали его предшественники при помощи таких мастеров, как Микеланджело, Рафаэль, Браманте, Бернини, гостиничный номер

Папа римский Франциск предпочитает Апостольскому дворцу, который на протяжении столетий отстраивали его предшественники при помощи таких мастеров, как Микеланджело, Рафаэль, Браманте, Бернини, гостиничный номер

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа римский Франциск канонизировал примерно 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Папа римский Франциск канонизировал примерно 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

The San Francisco Chronicle (Сан-Франциско, США): «Выбором своего папского имени он еще раз подтвердил хорошо известный аскетичный образ католиков из Буэнос-Айреса. Будучи кардиналом, он жил скромно, сам готовил себе еду и пользовался общественным транспортом, предпочитая воздерживаться от таких привилегий, как проживание в церковных особняках и использование персонального шофера. Этот имидж помогает ему привлекать внимание к повседневной пасторской работе и постоянному контакту с простыми прихожанами»

The San Francisco Chronicle (Сан-Франциско, США): «Выбором своего папского имени он еще раз подтвердил хорошо известный аскетичный образ католиков из Буэнос-Айреса. Будучи кардиналом, он жил скромно, сам готовил себе еду и пользовался общественным транспортом, предпочитая воздерживаться от таких привилегий, как проживание в церковных особняках и использование персонального шофера. Этот имидж помогает ему привлекать внимание к повседневной пасторской работе и постоянному контакту с простыми прихожанами»

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

The New York Times (Нью-Йорк, США): «Как и многие в Аргентине, он любит футбол. Он известен своим вниманием к бедным, он отказался от проживания во дворце и жил в небольшой квартире… Выбор кардинала Бергольо говорит о выборе в пользу традиции, выборе теологических консерваторов итальянского происхождения, которые решительно отстаивают позиции Ватикана по вопросу абортов, однополых браков, рукоположения женщина в сан и другим важным вопросам — что нередко приводило к жарким спорам с президентом Аргентины, придерживающейся левых взглядов… Но несмотря на критику в его адрес, многие предпочитали называть кардинала Бергольо просто &quot;отец Хорхе&quot; за его постоянную заботу о бедных и бесправных людях»

The New York Times (Нью-Йорк, США): «Как и многие в Аргентине, он любит футбол. Он известен своим вниманием к бедным, он отказался от проживания во дворце и жил в небольшой квартире… Выбор кардинала Бергольо говорит о выборе в пользу традиции, выборе теологических консерваторов итальянского происхождения, которые решительно отстаивают позиции Ватикана по вопросу абортов, однополых браков, рукоположения женщина в сан и другим важным вопросам — что нередко приводило к жарким спорам с президентом Аргентины, придерживающейся левых взглядов… Но несмотря на критику в его адрес, многие предпочитали называть кардинала Бергольо просто "отец Хорхе" за его постоянную заботу о бедных и бесправных людях»

Фото: L'Osservatore Romano

О борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

О борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В одном из интервью папа римский заявлял, что запрет Римско-католической церкви на служение женщин в качестве священников является «окончательным»: «Церковь говорила и говорит, что нет... что дверь закрыта». При этом за 10 лет число женщин в администрации Святого престола выросло с 19,3% до 26,1%. Пять женщин имеют в Ватикане ранг заместителя министра и еще одна — министра

В одном из интервью папа римский заявлял, что запрет Римско-католической церкви на служение женщин в качестве священников является «окончательным»: «Церковь говорила и говорит, что нет... что дверь закрыта». При этом за 10 лет число женщин в администрации Святого престола выросло с 19,3% до 26,1%. Пять женщин имеют в Ватикане ранг заместителя министра и еще одна — министра

Фото: Reuters / Max Rossi

В августе 2014 папа римский Франциск сообщил о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика. Понтифик подчеркнул, что может оказаться не в состоянии полноценно исполнять обязанности главы римско-католической церкви

В августе 2014 папа римский Франциск сообщил о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика. Понтифик подчеркнул, что может оказаться не в состоянии полноценно исполнять обязанности главы римско-католической церкви

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию эволюции. «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»,— отметил понтифик. Кроме того, он предлагает воздерживаться от сравнения Бога с волшебником: «Когда мы читаем книгу Бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и может сделать все что угодно. Но это не так. Он создал живых существ, чтобы они могли развиваться в соответствии с внутренними законами, которыми он наделил каждое из них. Только развиваясь они смогут достичь зрелости»

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию эволюции. «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»,— отметил понтифик. Кроме того, он предлагает воздерживаться от сравнения Бога с волшебником: «Когда мы читаем книгу Бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и может сделать все что угодно. Но это не так. Он создал живых существ, чтобы они могли развиваться в соответствии с внутренними законами, которыми он наделил каждое из них. Только развиваясь они смогут достичь зрелости»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

В своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В одном из рождественских посланий папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган»,— заявил папа Франциск

В одном из рождественских посланий папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган»,— заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Январь 2015 года папа римский посвятил рабочей поездке по Азии, в ходе которой он посетил Шри-Ланку и Филиппины, где месса с участием Франциска I установила мировой рекорд посещаемости — 6 млн человек

Январь 2015 года папа римский посвятил рабочей поездке по Азии, в ходе которой он посетил Шри-Ланку и Филиппины, где месса с участием Франциска I установила мировой рекорд посещаемости — 6 млн человек

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа римский Франциск разрешил всем католическим священникам отпускать грех аборта. «Я хочу очень твердо заявить, что аборт — смертный грех, поскольку он лишает жизни невинное создание. Но я также должен столь же ясно подчеркнуть, что нет такого греха, который Божья благодать не могла бы свести на нет, если она увидит покаянное сердце, жаждущее воссоединения с Отцом»,— заявил понтифик

Папа римский Франциск разрешил всем католическим священникам отпускать грех аборта. «Я хочу очень твердо заявить, что аборт — смертный грех, поскольку он лишает жизни невинное создание. Но я также должен столь же ясно подчеркнуть, что нет такого греха, который Божья благодать не могла бы свести на нет, если она увидит покаянное сердце, жаждущее воссоединения с Отцом»,— заявил понтифик

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

На свой день рождения папа однажды пригласил на завтрак 80 бездомных с площади Святого Петра в Ватикане. Кроме того, в этот день во всех благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт раздавали традиционные аргентинские сладости. 13 марта 2023 года он записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия его избрания на папский престол

На свой день рождения папа однажды пригласил на завтрак 80 бездомных с площади Святого Петра в Ватикане. Кроме того, в этот день во всех благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт раздавали традиционные аргентинские сладости. 13 марта 2023 года он записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия его избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск считает «этическим долгом» каждого привиться от коронавируса, напоминая, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний

Папа римский Франциск считает «этическим долгом» каждого привиться от коронавируса, напоминая, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

В феврале 2022 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Завершая свою апостольскую миссию, папа римский обратился с призывом к миру в Южном Судане, который фактически не прекращал воевать с момента обретения независимости от Судана в 2011 году

В феврале 2022 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Завершая свою апостольскую миссию, папа римский обратился с призывом к миру в Южном Судане, который фактически не прекращал воевать с момента обретения независимости от Судана в 2011 году

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступает с заявлениями по поводу конфликта на Украине, в том числе изъявлял желание организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В марте текущего года он назвал ситуацию на Украине «третьей мировой войной» и добавил, что, как и две предыдущие, эта разгорается постепенно: «Все великие державы встретились там. Поле боя — Украина. Там воюют все… Империям свойственно ставить народы на второе место»

Глава католической церкви регулярно выступает с заявлениями по поводу конфликта на Украине, в том числе изъявлял желание организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В марте текущего года он назвал ситуацию на Украине «третьей мировой войной» и добавил, что, как и две предыдущие, эта разгорается постепенно: «Все великие державы встретились там. Поле боя — Украина. Там воюют все… Империям свойственно ставить народы на второе место»

Фото: Vatican Media / Reuters

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Официально папа римский Франциск вступил на Святой престол 19 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Le nouvel Observateur (Париж, Франция): «Его выбрали вопреки всем прогнозам. И даже те, кому он очень дорог, даже не думали, что его избрание возможно. Хорхе Марио Бергольо, спустя всего пять туров выборов, был избран новым папой, 266-м наследником Петра. Первый неевропеец за последние 12 веков. Первый представитель Нового Света. Первый из Аргентины. Первый, кто будет носить имя Франциска. А также первый иезуит. Достаточно оснований, чтобы отныне и впредь он был особенным папой римским»

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск о церковных порядках: «В нашей пуританской области есть священники, которые не крестят детей матерей-одиночек, потому что они не были зачаты в священных узах брака… Сегодняшние лицемеры — те, кто обожествляет церковь. Те, кто отделяет людей от Бога через спасение. И эта бедная девочка (девушка), которая вместо того чтобы вернуть дитя Всевышнему, имела отвагу подарить его миру, должна скитаться от одного прихода к другому, чтобы его крестить!»

Фото: AP / Gregorio Borgia

За 10 лет Франциск посетил около 60 стран. Пересекая границы, он использует обычный аргентинский паспорт. В общей сложности он проехал более 410 тыс. км

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Свою первую мессу в воскресенье папа отслужил не в соборе Святого Петра, а в небольшой приходской церкви Ватикана

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Кроме футбола папа римский любит танго. До того как занять Святой престол, он часто приходил в одно из уличных кафе туристического района Бока, заказывал чай мате или сидр и наблюдал за танцующими аргентинское танго парами

Фото: AP / Gregorio Borgia

По-настоящему удивил всех папа римский Франциск, когда завел аккаунт в Twitter и опубликовал там электронное обращение к пастве

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года—2013» по версии журнала Time. Он удостоился такого звания за то, что пытался поменять то, что не менялось веками

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Spiegel (Гамбург, Германия): «Бергольо считается немногословным и не любящим контактов с прессой человеком. Его немногочисленные высказывания, однако, имеют большой вес у него на родине. Он дистанцируется от политики и твердо клеймит негативные явления — коррупцию, бедность, несправедливость. В течение последних недель перед голосованием Бергольо не воспринимался как фаворит»

Фото: Reuters / Stringer

The Times (Лондон, Великобритания): «Избрание папы Бергольо поразило, но оно также укрепило мнение, что выборы пап — это в первую очередь политическая борьба между конкурирующими фракциями: за или против Римской курии, за или против итальянца. Несомненно, и в этот раз были определенные маневры, однако кардиналы отвергли наиболее очевидных кандидатов и подошли к выбору даже более творчески, чем тогда, когда на престоле святого Петра оказался Кароль Войтыла»

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа римский Франциск дал обещание не осуждать священников за их нетрадиционную ориентацию, сообщает Corriere della Sera. «Если человек — гей, находится в поисках бога и его намерения чисты... Кто я такой, чтобы судить его?» — отметил папа римский в ходе пресс-конференции, организованной Ватиканом после его возвращения из Бразилии. Он добавил, что следует простить священников-гомосексуалов, а их грехи — отпустить. Однако священнослужитель напомнил, что катехизис католической церкви осуждает однополые связи

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск предпочитает Апостольскому дворцу, который на протяжении столетий отстраивали его предшественники при помощи таких мастеров, как Микеланджело, Рафаэль, Браманте, Бернини, гостиничный номер

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа римский Франциск канонизировал примерно 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

The San Francisco Chronicle (Сан-Франциско, США): «Выбором своего папского имени он еще раз подтвердил хорошо известный аскетичный образ католиков из Буэнос-Айреса. Будучи кардиналом, он жил скромно, сам готовил себе еду и пользовался общественным транспортом, предпочитая воздерживаться от таких привилегий, как проживание в церковных особняках и использование персонального шофера. Этот имидж помогает ему привлекать внимание к повседневной пасторской работе и постоянному контакту с простыми прихожанами»

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

The New York Times (Нью-Йорк, США): «Как и многие в Аргентине, он любит футбол. Он известен своим вниманием к бедным, он отказался от проживания во дворце и жил в небольшой квартире… Выбор кардинала Бергольо говорит о выборе в пользу традиции, выборе теологических консерваторов итальянского происхождения, которые решительно отстаивают позиции Ватикана по вопросу абортов, однополых браков, рукоположения женщина в сан и другим важным вопросам — что нередко приводило к жарким спорам с президентом Аргентины, придерживающейся левых взглядов… Но несмотря на критику в его адрес, многие предпочитали называть кардинала Бергольо просто "отец Хорхе" за его постоянную заботу о бедных и бесправных людях»

Фото: L'Osservatore Romano

О борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В одном из интервью папа римский заявлял, что запрет Римско-католической церкви на служение женщин в качестве священников является «окончательным»: «Церковь говорила и говорит, что нет... что дверь закрыта». При этом за 10 лет число женщин в администрации Святого престола выросло с 19,3% до 26,1%. Пять женщин имеют в Ватикане ранг заместителя министра и еще одна — министра

Фото: Reuters / Max Rossi

В августе 2014 папа римский Франциск сообщил о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика. Понтифик подчеркнул, что может оказаться не в состоянии полноценно исполнять обязанности главы римско-католической церкви

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию эволюции. «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»,— отметил понтифик. Кроме того, он предлагает воздерживаться от сравнения Бога с волшебником: «Когда мы читаем книгу Бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и может сделать все что угодно. Но это не так. Он создал живых существ, чтобы они могли развиваться в соответствии с внутренними законами, которыми он наделил каждое из них. Только развиваясь они смогут достичь зрелости»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В одном из рождественских посланий папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган»,— заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Январь 2015 года папа римский посвятил рабочей поездке по Азии, в ходе которой он посетил Шри-Ланку и Филиппины, где месса с участием Франциска I установила мировой рекорд посещаемости — 6 млн человек

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа римский Франциск разрешил всем католическим священникам отпускать грех аборта. «Я хочу очень твердо заявить, что аборт — смертный грех, поскольку он лишает жизни невинное создание. Но я также должен столь же ясно подчеркнуть, что нет такого греха, который Божья благодать не могла бы свести на нет, если она увидит покаянное сердце, жаждущее воссоединения с Отцом»,— заявил понтифик

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

На свой день рождения папа однажды пригласил на завтрак 80 бездомных с площади Святого Петра в Ватикане. Кроме того, в этот день во всех благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт раздавали традиционные аргентинские сладости. 13 марта 2023 года он записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия его избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск считает «этическим долгом» каждого привиться от коронавируса, напоминая, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

В феврале 2022 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Завершая свою апостольскую миссию, папа римский обратился с призывом к миру в Южном Судане, который фактически не прекращал воевать с момента обретения независимости от Судана в 2011 году

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступает с заявлениями по поводу конфликта на Украине, в том числе изъявлял желание организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В марте текущего года он назвал ситуацию на Украине «третьей мировой войной» и добавил, что, как и две предыдущие, эта разгорается постепенно: «Все великие державы встретились там. Поле боя — Украина. Там воюют все… Империям свойственно ставить народы на второе место»

Фото: Vatican Media / Reuters

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