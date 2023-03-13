Папа римский в честь 10-летия избрания на святой престол записал Popecast

Папа римский Франциск записал первый подкаст — Popecast. Он был опубликован сегодня, 13 марта, на портале Vatican news в честь десятилетия избрания папы на святой престол.

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Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

В подкасте глава католической церкви говорит, что больше всего его ранят войны. «Я думал, что Сирия была чем-то особенным, а потом появились другие — Йемен, трагедия народа рохинджа в Мьянме. За мировой войной стоит оружейная промышленность, и это дьявольская вещь»,— сказал папа римский.

«Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание,— войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, не важно, кто именно. Они не возвращаются»,— заявил понтифик. В финале подкаста папа римский пожелал мира и человеческого братства: «Надо не забывать плакать, сострадать, но и не забывать улыбаться».

Кардиналу Хорхе Марио Бергольо 76 лет. Он был избран 266-м папой римским в пятом туре голосования на конклаве в Сикстинской капелле 12–13 марта 2013 года. В первый раз в истории Римско-католической церкви папой стал не европеец и иезуит.

Папа римский принял новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium, согласно которой папа, епископы и священнослужители в целом не единственные проповедники в церкви. Эта реформа позволила руководить структурами Римской курии мирянам, в том числе женщинам. Кроме того, папа Франциск расформировал руководство Мальтийского ордена.

В конце марта 2020 года папа римский отслужил молебен об окончании пандемии коронавируса: понтифик отслужил его в одиночестве на пустой площади Святого Петра под дождем.

Анастасия Ларина