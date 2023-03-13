Прокуратура проверяет сведения о насилии над ребенком в детдоме Катайска

Прокуратура организовала проверку по факту размещенной в СМИ видеозаписи об издевательствах над воспитанницей Катайского детского дома. Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и установлены обстоятельства произошедшего, сообщают в надзорном ведомстве Курганской области.

Как следует из опубликованной в соцсети «ВКонтакте» видеозаписи, женщина на нем хватает девочку за волосы и толкает на кровать. При этом слышен плач еще одного ребенка.

Доследственную проверку по факту сообщения о насилии над малолетней девочкой проводит и следственное управление СК России по Курганской области. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и воспитание детей в учреждении.