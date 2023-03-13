ФНЛ дважды не приняла поле стадиона «Шинник» в Ярославле

Травяное покрытие стадиона «Шинник» в Ярославле только на 41,4% готово к проведению футбольных матчей. Футбольная национальная лига прокомментировала недопуск ярославского стадиона к проведению игр турнира «Первой лиги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поле стадиона Шинник в Ярославле

Фото: Футбольная национальная лига Поле стадиона Шинник в Ярославле

Фото: Футбольная национальная лига

Как отмечается в официальном комментарии ФНЛ, комиссия лиги дважды проверяла футбольное поле стадиона «Шинник». Первый раз 28 февраля.

«В ходе визуального осмотра были сделаны фотографии объекта и составлен акт о том, что травяное покрытие не соответствует регламенту соревнования и критерию стандарта РФС "травяное покрытие". Акт был подписан ответственными сотрудниками со стороны "Шинника" (генеральным директором и агрономом). На следующей день, 1 марта, состоялось заседание комиссии ФНЛ, где на основании ранее составленного акта осмотра и представленных фотоматериалов было принято решение о временной приостановке проведения матчей на стадионе Шинник», — отметили в медиадепартаменте Футбольной национальной лиги.

ФК «Шинник» подал апелляцию на вынесенное решение, запросив повторную проверку ближе к старту сезона. 6 марта комиссия ФНЛ вновь была на стадионе. Был проведен не только визуальный, но и инструментальный осмотр поля. Результат был тот же.

«Для прохождения инспекции поле должно соответствовать 4 критериям: травяное покрытие, твердость поверхности, поверхностное сцепление и влажность грунта. В результате заключения комиссии поле не соответствовало критерию "травяное покрытие", так как на стадионе "Шинник" оно составляло 41,4 процента вместо положенных не менее 85 процентов. Клубу были даны рекомендации по поводу работ по восстановлению газона футбольного поля»,— говорят в лиге.

12 марта «Шинник» провел домашний поединок с красноярским «Енисеем» в Домодедово Московской области. Игра закончилась со счетом 2:2. Судя по видео-трансляции, травы на поле видно не было из-за снегопада, который шел во время матча.

Андрей Иванов