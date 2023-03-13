«Объем коррупции в бюджетной сфере вырастет многократно»

Начиная с этого года депутаты в Башкирии по аналогии с депутатами Госдумы перестанут публиковать в общем доступе сведения о своих доходах. Авторы инициативы мотивировали принятие соответствующих поправок соображениями безопасности в условиях санкционного давления на Россию. Также обсуждается введение моратория на закон о госзакупках. Политолог Арсен Шаяхметов рассуждает о тенденциях снижения общественного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Нынешняя внутриполитическая ситуация требует от всех уровней власти максимальной консолидации, оперативного принятия поставленных задач в обмен на преференции. Реакция общества на благополучие политической элиты при продолжающемся снижении реальных доходов и росте цен выражается в растущем взаимном раздражении, создает сложности при работе «в полях».

В последние месяцы общественный резонанс вызвали инициативы и решения федеральных и региональных легислатур. Освобождение депутатского корпуса разного уровня от публикации деклараций о доходах стало как раз следствием выхода из соглашений о противодействии коррупции, которые были ратифицированы Россией лишь частично. Народные представители уже давно не жили с обществом одним уровнем дохода, их качество жизни было несравнимо выше, что подчеркивало дистанцию власти и общества, недостаток инструментов влияния друг на друга.

Та же история и с инициативой ввести мораторий на действия закона о госзакупках. В свое время он сыграл большую положительную роль – регламентировал документацию и процедуру госзакупок. Закон, несмотря на свои очевидные изъяны, был инструментом общественного контроля; множество закупок явно коррупционного характера было отменено после публичного резонанса. Жестким барьером для коррупционных проявлений он, конечно, не стал – его научились обходить, но всякий раз можно было отследить все связи. Закупки стали проводиться несколько чище, а конкуренция добавила качества и сдерживала рост цен. Именно так, шаг за шагом, исправляя ошибки и несовершенства, выстраивается правовая система. Процедурно же 44-ФЗ стал головной болью буквально для каждого, кто имел с ним дело. Потому неудивительно, что он может стать очередной жертвой сегодняшнего дня.

Обе процедуры, конечно, работали неидеально и не давали 100% гарантий. Но это и невозможно представить там, где присутствует человеческий фактор и личный интерес. К тому же они создавали почву для появления антикоррупционных расследователей, которые в дальнейшем перерастали в оппозиционных активистов, а это для политической системы является наиболее неприятным следствием. Получается, она сама себя, как унтер-офицерская вдова, высекает.

Тенденция снижения роли общественного контроля заметна все больше. Сейчас мы рассматриваем ситуацию в моменте – решения обосновываются введенным в стране особым режимом. Но стоит задуматься и о долгосрочных последствиях – функции институтов власти и законодательная система продолжают размываться, а частая смена «правил игры» вносит нестабильность в экономическую жизнь. Бизнесу важно знать, что будет завтра и послезавтра, для него главное – предсказуемость рынка. В будущем, уверен, все эти процедуры, на которые сейчас введен мораторий, вернутся, но их правовая ценность утратится – прецедент с возможностью их отмены будет свеж в памяти.

Подобные решения, даже в условиях нынешнего высокого уровня секретности бюджетных расходов, связаны не только и не столько с желанием снизить бюрократическое давление, которое нередко бывает избыточным. Для сохранения лояльности элит федеральный центр должен постоянно раздавать дополнительные преференции политической номенклатуре. Последствия таких решений понятны уже сейчас – объем коррупции в бюджетной сфере вырастет многократно. Если сегодня даже при наличии процедур удается обходить требования закона, то после вывода из публичного поля экономика страны снова рискует уйти в темные времена.