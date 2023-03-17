Тима Радя: «Кто я такой, чтобы учить этих людей жить?»

Фото: из личного архива Тимы Ради
- О тексте на улице
Я хорошо помню чувство, которое возникло у меня во время учебы на философском факультете. Я был поражен не только тем, как глубоко люди понимали мир уже две с половиной тысячи лет назад, но и тем, насколько поверхностно это понимание воплощено в реальности. Было решено сократить этот разрыв, так сложился мой художественный язык. Для меня всегда было важно, чтобы этот язык был заметным и понятным, но при этом обладающим нужной глубиной (как верно заметил Кирилл Кто — эгалитарным, а не элитарным). Поэтому я выбрал улицу и текст. Улица — это прямое действие, текст — максимально эффективный медиум.
- О присвоении текстов художника
Такое происходит постоянно, но не думаю, что кто-то сможет меня удивить после того, как были выпущены сосиски с надписью: «Я бы обняла тебя, но я просто сосиска». Я спокойно смотрю на это, потому что не считаю тексты, как и работы в городе, своими,— они общие.
- О работе в других странах и трудностях перевода
Если говорить про поэтические работы, то сложностей нет, они универсальны. Особенно когда есть хороший переводчик, для меня это человек не только глубоко понимающий и чувствующий язык, но и близкий по духу. С политическими работами сложнее. Можно сделать сильное политическое высказывание в любой стране, но я не чувствую в себе такой интенции. Скажем так, кто я такой, чтобы учить этих людей жить?
- О партизанском и легальном
Партизанская работа первична, это высшая лига. Работа в легальном поле важна для меня как исследование. В первую очередь масштаба — не только пространственного, но и временного. Это здорово помогает разобраться в том, как устроен город, взгляд зрителя и звучание художественного высказывания.
- О политическом действии
Конечно, стрит-арту не обязательно иметь политическое содержание, но для хорошего стрит-арта политическое содержание обязательно. Такое высказывание может стать политическим действием — вот что действительно важно, а не попадание в поле «искусства».
- О переживании недолговечности
Временность делает работы по-настоящему живыми. Мне жаль потемневшие картины в тяжелых рамах.