Зампред Экомпромбанка остался с семилетним сроком

Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему председателю правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрею Туеву, осужденному за растрату и злоупотребление полномочиями. Как сообщает «РБК-Пермь», апелляционная инстанция оставила в силе семилетний срок лишения свободы, но направила на новое рассмотрение иск Агентства по страхованию вкладов на 362 млн руб. Это вызвано допущенными процессуальными нарушениями при рассмотрении гражданского иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении экс-председателя правления АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева в октябре 2022 года. Его признали виновным в растрате средств Экопромбанка на сумму более 249 млн руб. под видом получения кредита. Суд также счел доказанным факт злоупотребления полномочиями господином Туевым при снятии залога на 32 квартиры стоимостью более 261 млн руб. в интересах ООО «Магнит-Инвест». Эти действия повлекли для банка существенный вред.

В итоге Андрей Туев по совокупности наказаний был приговорен к семи годам колонии общего режима, штрафу в размере 300 тыс. руб., а также ему запрещено работать в банковской сфере в течение двух лет. Кроме того, суд удовлетворил требования Агентства страхования вкладов о взыскании с него более 361 млн руб. по гражданскому иску солидарно с другими соучастниками.