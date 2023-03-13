«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» наградил премиями по 50 тысяч рублей победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученика 11 класса Лицея №2 г. Перми Кирилла Кунгурцева и его учительницу химии.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Химия — это опора экономики Пермского края. Цель «Уралхима» — показать, что от качественного преподавания и изучения этой науки напрямую зависит будущее промышленности региона. Вручая такие премии, мы стремимся повысить популярность химии и обратить внимание одаренных детей на то, что этот школьный предмет — перспективное направление для развития их таланта.

В этом году одиннадцатиклассник пермского Лицея №2 Кирилл Кунгурцев набрал самую большую сумму баллов за все испытания среди участников из 10-х и 11-х классов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Кирилл успешно решил самые сложные задания, опередив сильнейших учеников лицеев и школ Перми, Березников, Осы, Губахи, Звездного, Чусового, Чайковского. Оценка победителя оказалась на 19,5 баллов выше, чем у ближайшего соперника.

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Серьезно интересоваться предметом Кирилл Кунгурцев стал после перехода в 10 класс. Во многом, это заслуга его преподавателя по химии Ирины Зотиной. Именно она предложила Кириллу принять участие в профильной олимпиаде и провела его подготовку.

Ирина Зотина, учитель химии МАОУ «Лицей №2» г. Перми:

Обучение в профильном химическом классе изначально предполагает уже сформировавшийся интерес к предмету. Поэтому моя задача заключалась в том, чтобы этот интерес развить. Способствует этому возможность изучать химию в лицее по углубленной программе.

Сейчас Кирилл готовится к Всероссийскому туру олимпиады школьников по химии. Задачу себе ставит выступить хорошо. Если победит, то будет поступать в МГУ

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь