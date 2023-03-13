Зарубежные СМИ: Чем запомнится 95-я церемония вручения «Оскара»?

Фильм «Все везде и сразу» стала триумфатором премии Американской академии киноискусств. Золотые статуэтки вручили в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе. Научно-фантастический боевик претендовала на награды в 11 номинациях, в итоге получил семь статуэток. Всего на различных кинопремиях «Все везде и сразу» выиграл 158 наград и стал самым титулованным фильмом в истории кино. А лучшим актером члены жюри признали Брендана Фрейзера за образ в картине «Кит». В номинации «Документальный фильм» статуэтку получила работа «Навальный». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake , Reuters Фото: Mike Blake , Reuters

«Все везде и сразу» — фильм, снятый в США, но большинство актеров и членов съемочной группы имеют китайское происхождение. Картина повествует о борьбе обычной женщины из нашего мира со злом в параллельных вселенных. Странную смесь комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах и фэнтези оценили в Голливуде. Лента претендовала на награды в 11-ти номинациях, но в итоге получила семь премий. Reuters обращает внимание на непростые судьбы актеров — среди них нелегальные мигранты, возрастные женщины, отчаявшиеся актеры, которых долгие годы никто не снимал. И вот Голливуд подарил им американскую мечту.

Церемония вручения премий была выстроена так, чтобы ничто не могло ее омрачить, как это было в 2022 году, когда Уилл Смит ударил ведущего за оскорбление его жены. После этого случая организаторы держат у сцены группу быстрого реагирования, уточняет Reuters. Новый ведущий шоу Джимми Киммел напомнил этот скандал, пошутив о реакции публики: если произойдет что-то непредсказуемое или насильственное, просто сделайте то, что вы делали в прошлом году — ничего.

Этот выпад, как отмечает Bloomberg, был единственной перчинкой церемонии 2023 года. В основном победители мирно забирали трофеи, произносили трогательные речи и избегали политических заявлений. Хотя раньше сцена «Оскара» была привлекательной площадкой для этого.

Но все же нашлись «пятеро смелых». Несколько человек, в том числе режиссер Гильермо дель Торо и актриса Кейт Бланшетт, украсили свои торжественные наряды голубыми ленточками. Так они поддержали беженцев, покинувших свои дома, спасаясь от войны, конфликтов и преследований, пишет The New York Times. Акцию организовала ООН. Организация запустила инициативу #WithRefugees. До «Оскара» голубые ленточки также выдали нескольким актерам на вручении премии BAFTA.

CNN подробно рассказывает про фильм «Навальный» — лента получила статуэтку как лучшая документальная картина. Телеканал называет эту работу захватывающим триллером о политическом подъеме Алексея Навального, о его борьбе с коррупцией в России и «покушении на него через отравление "Новичком"». Это первый фильм, снятый при участии CNN , который получил «Оскар». Телекомпания сопроводила публикацию о награждении ленты интервью с Дарьей Навальной. Она рассказала, что ни семью, ни адвокатов к заключенному не пускают, она не видела отца больше года. А супруга Навального - Юлия выступила на церемонии с короткой речью. Она сказала, что муж сидит в тюрьме за то, что боролся за правду.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".