В Сочи дополнительно установят 700 камер наружного видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Камеры разместят на пляжах, спортплощадках, в парках и других людных местах. Программное обеспечение оборудования будет интегрировано с базами розыска для выявления подследственных и причастных лиц.

«Помимо видеокамер также планируется установка серверного оборудования для работы высоконагруженных приложений. Они позволят проводить поиск людей как по видео в реальном времени, так и по архивным видеоматериалам от сторонних информационных систем», — отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Дмитрий Зенцов.

Ранее на курорте установили 3,3 тыс. таких камер, 800 из которых работают на пляжах. Полученные записи хранят в течение месяца, чтобы при необходимости передать их сотрудникам правоохранительных органов.

Анастасия Донскова

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