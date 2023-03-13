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Назначен нового управляющий директор завода «Уральская кузница»

Новым управляющим директором завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в группу «Мечел») назначен Даниил Мергенев. На этом посту он сменил Виктора Маценко, сообщают в пресс-службе «Мечела».

Даниил Мергенев имеет среднее специальное образование по профилю «Металлургия черных металлов и высшее — по специальности «Менеджмент организации». Он работает в «Уральской кузнице» с 2009 года. Занимал должности начальника электросталеплавильного цеха и директора челябинского филиала предприятия, а также главного инженера. В 2020–2023 годах возглавлял управление по операционной деятельности «Уральской кузницы».

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