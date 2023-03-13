Мост в Нижнеломовском районе Пензенской области сдадут раньше срока

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел выездное совещание в селе Пешая Слобода в Нижнеломовском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные работы по реконструкции «Бетонного моста» через реку Ломовка завершены. Сейчас уже укладывают дорожное покрытие, устанавливают ограждения, обустраивают лестницы и пандусы для маломобильных граждан. Господин Гришаев поручил сдать объект раньше изначального срока — в апреле этого года.

«В городе Нижний Ломов началась реконструкция моста через реку Ломовка по ул. Красноармейская. Министром совместно с представителями районной и городской администраций, подрядной организации осмотрено мостовое сооружение, обсуждены вопросы организации работ на объекте», — также говорится в сообщении минстроя.

Сейчас подрядчик сносит старый мост. В 20-х числах марта планируют установить новые опоры.

Дарья Васенина