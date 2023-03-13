В этом году в Волгоградской области будут газифицированы 20 населенных пунктов

В Волгоградской области к 2027 году должно быть газифицировано 98% населенных пунктов. Ситуацию с газификацией обсудили на оперативном совещании при губернаторе Андрее Бочарове.

За последние годы газификация населенных пунктов региона составила 90,5%.

В течение пяти лет вместе с компанией «Газпром» планируется газифицировать 166 населенных пунктов, в которых проживает более 38 тыс. жителей. Для этого запланировано строительство 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, 225 котельных на газовом топливе. «Уже в текущем году газ впервые должен прийти в 20 населенных пунктов Волгоградской области», — пообещал Андрей Бочаров.

Марина Ковалева