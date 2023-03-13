Нейрохирурги в Удмуртии спасли пациента от непрекращающихся приступов боли, похожих на удары током

В столице Удмуртии врачи Первой республиканской клинической больницы провели операцию 54-летнему пациенту тригеминальной невралгией. Мужчина в течение четырех лет страдал от постоянных приступов боли, похожих на удары током, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, при детальном анализе МРТ головного мозга у мужчины выявили редкое сочетание недугов. «Во время ювелирной операции хирургам удалось деликатно отделить от нерва все структуры и укутать корешок тройничного нерва в тефлоновую вату для предотвращения возможного рецидива заболевания»,— сообщила госпожа Пинчук.

Операция длилась пять часов. Хирургическое лечение было сопряжено с высочайшими рисками.

Заведующий нейрохирургическим отделением Игорь Воробьев рассказал, что механизм образование тригеминальной невралгии доподлинно неизвестен. «Частой причиной заболевания является нейроваскулярный конфликт между корешком тройничного нерва и сосудом. Второй по частоте причиной боли является аутоимунное заболевание: рассеянный склероз. И совсем редким, и экзотическим случаем является сочетание данных недугов у одного пациента»,— отметил господин Воробьев.

В настоящее время пациента, который полностью избавился от болей, выписали.