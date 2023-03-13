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Уютно о современном

Итоги «Оскара-2023» и их главные тренды

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премий «Оскар» — без чрезмерной помпы, хотя и с окончательным возвратом к традиционному гламуру допандемийных лет. Результаты награждения оказались в равной степени предсказуемыми и неортодоксальными: лучшим фильмом стала экшен-фэнтези-комедия «Все везде и сразу» независимой киностудии А24, всего получившая семь наград из одиннадцати, на которые выдвигалась. Комментирует Юлия Шагельман.

Авторам фильма «Всё везде и сразу» Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту пришлось восторгаться его оскаровским успехом добрых семь раз

Авторам фильма «Всё везде и сразу» Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту пришлось восторгаться его оскаровским успехом добрых семь раз

Фото: REUTERS/Mike Blake, Mike Blake / Reuters

Авторам фильма «Всё везде и сразу» Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту пришлось восторгаться его оскаровским успехом добрых семь раз

Фото: REUTERS/Mike Blake, Mike Blake / Reuters

Кажется, после прошлогоднего скандала, когда без пяти минут обладатель «Оскара» в категории «Лучший актер» Уилл Смит поднялся на сцену и залепил пощечину комику Крису Року (тот не совсем удачно пошутил в адрес жены Смита), главное, к чему стремилась Американская академия кинематографических искусств и наук,— это чтобы праздничный вечер прошел мирно и без потрясений. Вести ее пригласили всенародно любимого шоумена Джимми Киммела, уже проверенного церемониями 2017 и 2018 годов (в финале первой из них, как известно, перепутались конверты с названием фильма-победителя, но конферансье уж точно не был в этом виноват). Сцена была с уютной старомодностью оформлена в духе ар-деко, и даже традиционный цвет ковра, по которому гости шествовали в зал, поменяли с драматичного красного на спокойный бежевый, или, как его изысканно назвали в пресс-релизах, цвет шампанского.

Та самая пощечина стала главным предметом шуток Киммела: он напоминал о ней постоянно, подчеркивая, что в его «дежурство» такого точно не случится. Они разбавлялись вполне безобидными остротами в адрес номинантов, скажем, о том, что Джеймс Кэмерон очень-очень долго снимает очень-очень длинные фильмы.

Саму церемонию ее организаторы были твердо намерены не затягивать, что привело к некоторым неловким моментам — например, когда специалистов, получивших приз за лучшие визуальные эффекты как раз в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», согнали со сцены музыкой прямо посреди благодарственных речей.

Впрочем, не ко всем победителям применяли такие меры, многим было позволено сильно превысить отведенные на речи 45 секунд. В первую очередь это касалось команды фильма «Все везде и сразу». Авторы картины Дэниел Шайнерт и Дэн Кван поднимались на сцену трижды, чтобы получить награды за режиссуру, лучший оригинальный сценарий и, собственно, за лучший фильм как продюсеры. Кроме того, в своих категориях выиграли трое из четверых номинированных актеров картины: Мишель Йео стала лучшей актрисой, а Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис — лучшими актером и актрисой второго плана соответственно. Седьмой «Оскар» картина с говорящим названием получила за лучший монтаж.

Всего же студия А24, в активе которой до того уже был один оскароносный фильм — «Лунный свет», получивший три премии в 2017 году,— собрала на этой церемонии девять «Оскаров», заняв первое место среди кинопроизводителей. Еще две статуэтки достались выпущенному этой студией фильму Даррена Аронофски «Кит» — точнее говоря, Брендану Фрейзеру, признанному лучшим актером за роль человека, страдающего морбидным ожирением, и гримерам, создавшим для него «толстый костюм» весом более 100 кг.

Насколько все эти награды заслуженны — вопрос дискуссионный: особенно обескураживающе они выглядели на фоне того, что номинированные по нескольку раз «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Тар» и «Элвис» демонстративным образом не получили ни одной статуэтки. Но они явно обозначили разворот академии, в ряды которой за последние пять лет влилось множество новых членов. Если раньше в ней заседали в основном белые цисгендерные пенсионеры, то теперь состав участников стал более молодым, международным, этнически и гендерно разнообразным.

Можно сказать, что нынешняя церемония чествовала не столько кино, сколько личные истории людей, которые его делают, причем в согласии с актуальным дискурсом, в том числе и таких людей, которых индустрия раньше не замечала.

Мишель Йео получила свою первую номинацию на «Оскар» в 60 лет и стала первой женщиной азиатского происхождения, завоевавшей награду. Ке Хюи Куан, выросший в семье беженцев, бросил было актерскую профессию из-за отсутствия предложений для исполнителей его типажа, но в 51 год вернулся и сразу насобирал пачку наград за достаточно скромную как по хронометражу, так и по выразительности роль. Брендан Фрейзер был звездой в 1990-х и начале 2000-х, затем подвергся сексуальному харассменту со стороны президента Голливудской ассоциации иностранной прессы, нажил проблемы со здоровьем, пробавлялся ролями второго-третьего плана и вдруг совершил «актерский подвиг», какие так любит академия в любом ее составе. В этот нарратив вроде бы не очень вписывается история Джейми Ли Кёртис, дочери голливудских суперзвезд, никогда не страдавшей от отсутствия предложений, но ее, похоже, все просто очень любят, и речи она произносит такие, что их легко разложить на мемы и цитаты.

Второй темой церемонии стал отклик на актуальные политические события в мире, за пределами дорожки цвета шампанского. Так, лучшим документальным фильмом академики выбрали ленту «Навальный» Дэниела Роэра, рассказывающую о ходе расследования его отравления в 2020 году. Получать награду на сцену поднялись журналист Христо Грозев и семья оппозиционера, отбывающего сейчас тюремный срок, и выглядело это, вне всякого сомнения, очень кинематографично.

Все победители «Оскара-2023»

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Однако о злобе дня, пусть и не впрямую, напоминали и другие фильмы-победители. Так, немецкий «На Западном фронте без перемен» с его отчетливым антивоенным месседжем занял второе место по количеству наград, получив четыре из девяти, на которые номинировался. «Лучший иностранный фильм» стал из них самой очевидной, а «Лучшая работа художника-постановщика» — неожиданной, фавориты в этой категории были другие. Также академики отметили картину за музыку и операторскую работу. А продолжающий тему ужасов войны «Пиноккио Гильермо дель Торо», действие которого режиссер перенес во времена Муссолини, был назван лучшим анимационным фильмом.

Фотогалерея

Как прошло вручение кинопремии «Оскар-2023»

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Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий &lt;br> На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий
На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Фото: John Locher / AP

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Фото: Reuters / Carlos Barria

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Chris Pizzello / AP

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Фото: Reuters

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация&lt;br> На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация
На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Фото: Rich Polk / Variety / Getty Images

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Фото: Reuters / Carlos Barria

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

Фото: Chris Pizzello / AP

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты &lt;br> На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты
На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Фото: Reuters / Mike Blake

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

Фото: Chris Pizzello / AP

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Фото: Carlos Barria / Reuters

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times / Getty Images

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Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 из 11 возможных наград премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Дэниел Кван и Дэниел Шайнер получили статуэтки за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий
На фото (слева направо): создатели «Всё везде и сразу» Джонатан Ванг, Дэниел Кван и Дэниел Шайнер

Фото: John Locher / AP

Ведущим 95-й церемонии награждения кинопремии стал Джимми Киммел (на фото в центре). Американский комик вел «Оскар» в 2017 и 2018 годах

Фото: Reuters / Carlos Barria

Актер Брендан Фрейзер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит» (на фото с сыновьями), и победитель в номинации «Лучший актер второго плана» («Всё везде и сразу») Ке Хюи Куан (слева). Для обоих актеров эти статуэтки первые в карьере

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшей актрисой признана Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Дэниел Шайнер и Дэниел Кван получают «Оскар» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Леди Гага выступила на церемонии с песней «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Chris Pizzello / AP

Гости церемонии актеры Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Фото: Reuters

Военная драма «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера стала лучшим фильмом на иностранном языке. Для Бергера (на фото в центре) это первая номинация на «Оскар»

Фото: Chris Pizzello / AP

«Пиноккио Гильермо дель Торо» выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Впервые за 17 лет награду взяла не 3D-анимация
На фото: режиссер мультфильма Гильермо дель Торо (справа) произносит речь после получения награды

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo

Рианна исполнила песню «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры»

Фото: Rich Polk / Variety / Getty Images

Музыкант Дэвид Бирн и актриса Стефани Сюй, сыгравшая в киноленте «Всё, везде и сразу», исполнили саундтрек к фильму «This Is a Life»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Фото: Reuters / Carlos Barria

В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа американского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», посвященная эпизоду из жизни Алексея Навального и снятая для HBO. Во время вручения награды на сцену вышли жена оппозиционного политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром

Фото: Chris Pizzello / AP

«Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона награжден «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты
На фото: актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в сиквеле «Аватара»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Гости церемонии Джонатан Мейджорс (слева) и Майкл Б. Джордан (справа) позируют с Джеймсом Френдом, получившим награду за лучшую операторскую работу («На западном фронте без перемен»)

Фото: Reuters / Mike Blake

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию «Оскар» получила Сара Полли (в центре) за драму «Говорят женщины»

Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Юлия Навальная обнимает американского режиссера Дэниела Роэра

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

На сцену «Оскара» вышел актер в костюме медведя. Актриса и режиссер Элизабет Бэнкс таким образом прорекламировала свой новый фильм «Кокаиновый медведь»

Фото: Chris Pizzello / AP

Хит «Naatu Naatu» из «RRR: Рядом ревет революция» получил «Оскар» за лучшую песню

Фото: Carlos Barria / Reuters

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену осла

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times / Getty Images

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