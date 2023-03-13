Уютно о современном

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премий «Оскар» — без чрезмерной помпы, хотя и с окончательным возвратом к традиционному гламуру допандемийных лет. Результаты награждения оказались в равной степени предсказуемыми и неортодоксальными: лучшим фильмом стала экшен-фэнтези-комедия «Все везде и сразу» независимой киностудии А24, всего получившая семь наград из одиннадцати, на которые выдвигалась. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторам фильма «Всё везде и сразу» Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту пришлось восторгаться его оскаровским успехом добрых семь раз

Фото: REUTERS/Mike Blake, Mike Blake / Reuters Авторам фильма «Всё везде и сразу» Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту пришлось восторгаться его оскаровским успехом добрых семь раз

Фото: REUTERS/Mike Blake, Mike Blake / Reuters

Кажется, после прошлогоднего скандала, когда без пяти минут обладатель «Оскара» в категории «Лучший актер» Уилл Смит поднялся на сцену и залепил пощечину комику Крису Року (тот не совсем удачно пошутил в адрес жены Смита), главное, к чему стремилась Американская академия кинематографических искусств и наук,— это чтобы праздничный вечер прошел мирно и без потрясений. Вести ее пригласили всенародно любимого шоумена Джимми Киммела, уже проверенного церемониями 2017 и 2018 годов (в финале первой из них, как известно, перепутались конверты с названием фильма-победителя, но конферансье уж точно не был в этом виноват). Сцена была с уютной старомодностью оформлена в духе ар-деко, и даже традиционный цвет ковра, по которому гости шествовали в зал, поменяли с драматичного красного на спокойный бежевый, или, как его изысканно назвали в пресс-релизах, цвет шампанского.

Та самая пощечина стала главным предметом шуток Киммела: он напоминал о ней постоянно, подчеркивая, что в его «дежурство» такого точно не случится. Они разбавлялись вполне безобидными остротами в адрес номинантов, скажем, о том, что Джеймс Кэмерон очень-очень долго снимает очень-очень длинные фильмы.

Саму церемонию ее организаторы были твердо намерены не затягивать, что привело к некоторым неловким моментам — например, когда специалистов, получивших приз за лучшие визуальные эффекты как раз в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», согнали со сцены музыкой прямо посреди благодарственных речей.

Впрочем, не ко всем победителям применяли такие меры, многим было позволено сильно превысить отведенные на речи 45 секунд. В первую очередь это касалось команды фильма «Все везде и сразу». Авторы картины Дэниел Шайнерт и Дэн Кван поднимались на сцену трижды, чтобы получить награды за режиссуру, лучший оригинальный сценарий и, собственно, за лучший фильм как продюсеры. Кроме того, в своих категориях выиграли трое из четверых номинированных актеров картины: Мишель Йео стала лучшей актрисой, а Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис — лучшими актером и актрисой второго плана соответственно. Седьмой «Оскар» картина с говорящим названием получила за лучший монтаж.

Всего же студия А24, в активе которой до того уже был один оскароносный фильм — «Лунный свет», получивший три премии в 2017 году,— собрала на этой церемонии девять «Оскаров», заняв первое место среди кинопроизводителей. Еще две статуэтки достались выпущенному этой студией фильму Даррена Аронофски «Кит» — точнее говоря, Брендану Фрейзеру, признанному лучшим актером за роль человека, страдающего морбидным ожирением, и гримерам, создавшим для него «толстый костюм» весом более 100 кг.

Насколько все эти награды заслуженны — вопрос дискуссионный: особенно обескураживающе они выглядели на фоне того, что номинированные по нескольку раз «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Тар» и «Элвис» демонстративным образом не получили ни одной статуэтки. Но они явно обозначили разворот академии, в ряды которой за последние пять лет влилось множество новых членов. Если раньше в ней заседали в основном белые цисгендерные пенсионеры, то теперь состав участников стал более молодым, международным, этнически и гендерно разнообразным.

Можно сказать, что нынешняя церемония чествовала не столько кино, сколько личные истории людей, которые его делают, причем в согласии с актуальным дискурсом, в том числе и таких людей, которых индустрия раньше не замечала.

Мишель Йео получила свою первую номинацию на «Оскар» в 60 лет и стала первой женщиной азиатского происхождения, завоевавшей награду. Ке Хюи Куан, выросший в семье беженцев, бросил было актерскую профессию из-за отсутствия предложений для исполнителей его типажа, но в 51 год вернулся и сразу насобирал пачку наград за достаточно скромную как по хронометражу, так и по выразительности роль. Брендан Фрейзер был звездой в 1990-х и начале 2000-х, затем подвергся сексуальному харассменту со стороны президента Голливудской ассоциации иностранной прессы, нажил проблемы со здоровьем, пробавлялся ролями второго-третьего плана и вдруг совершил «актерский подвиг», какие так любит академия в любом ее составе. В этот нарратив вроде бы не очень вписывается история Джейми Ли Кёртис, дочери голливудских суперзвезд, никогда не страдавшей от отсутствия предложений, но ее, похоже, все просто очень любят, и речи она произносит такие, что их легко разложить на мемы и цитаты.

Второй темой церемонии стал отклик на актуальные политические события в мире, за пределами дорожки цвета шампанского. Так, лучшим документальным фильмом академики выбрали ленту «Навальный» Дэниела Роэра, рассказывающую о ходе расследования его отравления в 2020 году. Получать награду на сцену поднялись журналист Христо Грозев и семья оппозиционера, отбывающего сейчас тюремный срок, и выглядело это, вне всякого сомнения, очень кинематографично.

Однако о злобе дня, пусть и не впрямую, напоминали и другие фильмы-победители. Так, немецкий «На Западном фронте без перемен» с его отчетливым антивоенным месседжем занял второе место по количеству наград, получив четыре из девяти, на которые номинировался. «Лучший иностранный фильм» стал из них самой очевидной, а «Лучшая работа художника-постановщика» — неожиданной, фавориты в этой категории были другие. Также академики отметили картину за музыку и операторскую работу. А продолжающий тему ужасов войны «Пиноккио Гильермо дель Торо», действие которого режиссер перенес во времена Муссолини, был назван лучшим анимационным фильмом.