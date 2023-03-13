Жуки против водяных гиацинтов

У плотины Хартбиспурт на реке Крокодил (верхнее течение Лимпопо) в Южно-Африканской Республике раньше всегда было полно людей: туристы наслаждались живописными пейзажами, а любители водных видов спорта активно отдыхали.



Теперь река так заросла водными гиацинтами, что любоваться можно разве что застрявшими в растениях лодками. Среди плавсредств, навсегда захваченных водными сорняками, есть даже роскошный круизный катер «Альба», некогда гордость и местная достопримечательность. Исчезли птицы, привлекавшие множество бердуотчеров: из-за плотного ковра растений они не могут ловить рыбу или находить себе другое пропитание.

В общем, туризм, прежде очень развитый в Хартбиспурте, почти умер, рабочие места, с ним связанные, потеряны. Естественных врагов в Африке у водных гиацинтов нет — они родом из Южной Америки, это инвазивный вид, попавший в Крокодил по случайности.

Но его бурное размножение стало следствием того, что река Крокодил — одна из самых загрязненных в мире. В нее попадают стоки крупнейших южноафриканских городов — Претории и Йоханнесбурга: канализационные воды, промышленные отходы, просто обычный мусор… Водному гиацинту есть за счет чего быстро расти!

Ботаники, которых местное руководство призвало на помощь, констатировали катастрофическое положение. Первой их мыслью было использовать гербициды, чтобы погубить гиацинты, но, подумав, они пришли к выводу, что это будет ненадежным решением проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Река с инвазивными зелеными водными гиацинтами у плотины Хартбиспурт, неофициально известной как «Хартис», небольшого курортного городка в еверо-Западной провинции Южной Африки Фото: Reuters / Shafiek Tassiem NO RESALES. NO ARCHIVES Фото: Reuters / Shafiek Tassiem NO RESALES. NO ARCHIVES Следующая фотография 1 / 2 Река с инвазивными зелеными водными гиацинтами у плотины Хартбиспурт, неофициально известной как «Хартис», небольшого курортного городка в еверо-Западной провинции Южной Африки Фото: Reuters / Shafiek Tassiem NO RESALES. NO ARCHIVES Фото: Reuters / Shafiek Tassiem NO RESALES. NO ARCHIVES

И тогда был предложен более экологичный способ справиться с водными гиацинтами — при помощи насекомого, которое питается этими растениями. На латыни оно называется Megamelus scutellaris, русского имени у него нет, поскольку в умеренном климате оно пока не водится. Но можно сказать, что это один из видов жуков-свинушек, а они большие специалисты по поеданию водных растений.

Крошечные насекомые — естественный враг водного гиацинта, он тоже происходит из Южной Америки, из бассейна Амазонки. Жуки-свинушки выедают флоэму, проводящую систему растения, при помощи которой происходит движение питательных веществ по стеблю. Пробный выпуск Megamelus scutellaris дал прекрасный эффект: площадь распространения водных гиацинтов в районе плотины сократилась за сезон на 5%. Правда, сейчас ими покрыто свыше половины площади водохранилища.

С одной стороны, ученые говорят, что с помощью жуков удастся, видимо, взять ситуацию под контроль. Но с другой, предупреждают, что необходимо устранить причину такого разрастания гиацинтов, а она связана прежде всего с грамотной экологической политикой властей, с недопущением загрязнений.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова