Из лагерей для сирийских беженцев домой в Россию вернулись 56 детей

Делегация России во главе с уполномоченной по правам человека при президенте Марией Львовой-Беловой вернула из лагерей для беженцев в Сирии 56 детей с российским гражданством. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Марии Львовой-Беловой Фото: Телеграм-канал Марии Львовой-Беловой

«Официальной российской делегацией во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей, родители которых являлись гражданами РФ»,— рассказал Олег Гуринов ТАСС.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что все дети, доставленные из Сирии, пройдут лечение в Российской детской клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное, они будут проходить реабилитацию на протяжении нескольких недель. Как сообщала Мария Львова-Белова, российская делегация должна вернуть из Сирии еще 200 детей с гражданством России.

По данным на июль 2022 года, в лагерях для беженцев в Заевфратье находились дети более чем из 50 стран, в том числе из России. На тот момент в базе детей, разыскиваемых российскими гражданами в этом регионе, было более тысячи дел. Программа по вывозу россиян из Сирии была запущена в 2018 году.

Анастасия Ларина