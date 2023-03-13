Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге пройдет 23 июня

Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») состоится в Екатеринбурге 23 июня. Информация об этом размещена на сайте мероприятия. Традиционно, вход на все площадки будет бесплатным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Список хедлайнеров «Ночи музыки» еще не определен, однако организаторы сообщают о разнообразии жанров на фестивале. «Рок и хип-хоп исполнители, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры: все в эту ночь играют для вас»,– говорится на сайте.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. Он с 2015 года традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

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